El apasionado saludo de Rolando Barbano a Marina Calabró por su cumpleaños: "Mi catarata de..."

No obstante, Barbano estuvo bastante sobrio en el saludo por los 51 de Marina, aunque sus palabras no dejaron de ser peculiares: "Feliz cumpleaños, mi catarata de amor", escribió el periodista, con una serie de fotos de ambos mostrándose muy románticos.

Como era de esperarse, la feliz respuesta de Calabró no demoró en llegar: "Ayyyy mi vida!!! Me hiciste emocionar!!! Cada foto que elegiste es un instante de felicidad incomparable. Gracias por crear momentos únicos, por hacerme el aguante en las buenas y en las otras y por invitarme cada día a la aventura de tenernos, de apasionarnos, de amarnos y de este NOSOTROS inigualable. Te amo huracánicamente".

respuesta marina a rolando.png

Evidentemente, la pareja atraviesa un gran momento y no duda en plasmarlo en redes sociales para que sus seguidores también sean parte de su historia.

Los ardientes comentarios entre Barbano y Marina en redes sociales

Marina suele compartir en su cuenta de Instagram fotos para mostrar sus looks. Es ahí cuando Barbano aprovecha para dejarle calurosas palabras a su novia. Hace una semana atrás, la conductora compartió una imagen suya sobre una escalera donde se tomaba con ambas manos de una baranda donde llevaba puesta una pupera de brillos y un pantalón de vestir.

Ahí, el periodista comentó: "Uff lo buena que estás che. Que feliz me hace la reaparición en vida del ombligo", recibiendo como respuesta: "Todo tuyo mi amor. El ombligo is alive (está vivo)". Esta no fue la única vez que Calabró se tomó una foto en ese mismo lugar, por eso su pareja manifestó: "Esa baranda merece una buena lustrada, señora".

comentarios calabro barbano.jpg

En otros posteos, Rolando dejó comentarios como: "Me impacta como prendés fuego la humilde puerta de la cochera", lo que la politóloga ha definido posible por el "Rolando Effect".

"Este lomo a la pimienta es un escándalo", es otra de las frases que se pueden leer en los posteos que hace Marina Calabró en Instagram.

Finalmente, se viralizó otro comentario de Rolando Barbano en una foto donde Calabó llevaba puestos lentes de sol: "Pero amor, las gafas de sol en interior son un quemo. ¿Tuviste una mala noche?". Entonces, ella dejó ver que habían pasado una gran jornada nocturna juntos: "Tuve una noche tan fabulosa que necesito gafas".