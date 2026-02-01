El Bernabéu no tuvo piedad con Franco Mastantuono en la agónica victoria del Real Madrid

El Real Madrid consiguió una victoria agónica ante el Rayo Vallecano para seguir en la pelea de LaLiga, pero el triunfo por 2-1 no bajó la tensión en el Santiago Bernabéu. En una tarde donde la grada buscó culpables ante la inconsistencia del equipo, el argentino Franco Mastantuono fue uno de los principales apuntados por la exigente parcialidad blanca.