El Bernabéu no tuvo piedad con Franco Mastantuono en la agónica victoria del Real Madrid
Franco Mastantuono fue titular pero se retiró silbado en el sufrido triunfo por 2-1 ante Rayo Vallecano. Mbappé definió el pleito de penal en el minuto 100.
El Real Madrid consiguió una victoria agónica ante el Rayo Vallecano para seguir en la pelea de LaLiga, pero el triunfo por 2-1 no bajó la tensión en el Santiago Bernabéu. En una tarde donde la grada buscó culpables ante la inconsistencia del equipo, el argentino Franco Mastantuono fue uno de los principales apuntados por la exigente parcialidad blanca.
El ex jugador de River Plate saltó al campo como titular en el esquema de Álvaro Arbeloa, quien dispuso un 4-4-2 en fase defensiva que obligó al argentino a sacrificarse incrustándose en la banda derecha para realizar ayudas defensivas. Sin embargo, estos ajustes tácticos no mejoraron el funcionamiento colectivo y el estadio hizo sentir su descontento.
IMPORTANTE: La temperatura en Buenos Aires se desplomará casi diez grados cuándo llegue el tormentón de cuatro días
Silbidos para Franco Mastantuono tras su sustitución
El momento más crítico para el juvenil se dio cuando la afición local, impaciente por el rendimiento, apuntó sus silbidos directamente contra él y contra su compañero Huijsen. Finalmente, Mastantuono fue reemplazado a los 60 minutos de juego para dejarle su lugar a Gonzalo.
Un final de película
Más allá de la situación del argentino, el partido fue una montaña rusa. Vinícius Jr. abrió el marcador a los 15 minutos tras una gran jugada individual, respondiendo también a los silbidos iniciales que caían sobre él. Sin embargo, el Rayo empató en el arranque del complemento a través de Jorge De Frutos.
Cuando parecía que el Madrid dejaba puntos en el camino, una falta dentro del área en el tiempo de descuento le dio la chance de oro a Kylian Mbappé. El francés, sin nervios, convirtió el penal en el minuto 100 para sellar el 2-1 final.
El encuentro también dejó una mala noticia para el merengue: Jude Bellingham debió retirarse lesionado a los nueve minutos tras sentir un pinchazo muscular.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario