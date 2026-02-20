El cocinero de "Escuela de Cocina" habló del escándalo entre Eugenia Tobal y Rocío Marengo
Roberto “Tano” Ottini habló por primera vez tras los rumores de interna en el programa luego del inesperado reemplazo en la conducción.
La polémica alrededor de la conducción de Escuela de Cocina sumó un nuevo capítulo. Después de que Rocío Marengo reemplazara durante tres días a Eugenia Tobal en el ciclo vespertino de el nueve, el tema escaló cuando se instaló la versión de que la pareja de Eduardo Fort quedaría de manera definitiva al frente del envío. Sin embargo, apenas 24 horas después, esa información fue desmentida, lo que alimentó aún más la controversia.
En medio del revuelo, Juan Etchegoyen se comunicó con Roberto “Tano” Ottini, uno de los cocineros del ciclo, quien decidió romper el silencio tras varios días sin declaraciones públicas.
“Se dice que acortan el programa de Eugenia Tobal y también que Marengo podría reemplazarla si a la actriz la sacan de la conducción y en medio de esa situación habla el cocinero de ”Escuela de Cocina" que hasta acá se había guardado públicamente", relató el conductor al presentar la información.
Luego amplió su análisis y puso el foco en el rol del chef dentro de la disputa mediática: “Lo que uno se pregunta es si va a tomar partido por Rocío o Eugenia y sobretodo cómo vivió estar en el medio de la polémica en un programa que no se destaca por eso. Qué dirá el cocinero del programa que hoy en día protagoniza una fuerte interna”.
Ante la consulta, Ottini eligió un tono conciliador y evitó profundizar en el conflicto. “Honestamente, creo que son situaciones que a veces en los medios suceden, trato de cumplir mi rol lo mejor posible cada dia, con el respeto que siempre tengo por mis compañeras y compañeros de trabajo”, respondió el chef.
Lejos de sumar más polémica, cerró con una frase breve y contundente: “No creo tener nada para aportar al respecto. Te mando un gran abrazo”. Tras compartir el mensaje, Etchegoyen remarcó el peso de las palabras del cocinero y recordó otra versión que circula en el ambiente televisivo: “De esta manera el Tano se refiere a lo sucedido y atención a la frase que dice porque ayer Monti en su programa dijo que los cocineros van a ser rotativos en el programa así que esperemos”.
