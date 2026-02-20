El cocinero de "Escuela de Cocina" habló del escándalo entre Eugenia Tobal y Rocío Marengo

Lejos de sumar más polémica, cerró con una frase breve y contundente: “No creo tener nada para aportar al respecto. Te mando un gran abrazo”. Tras compartir el mensaje, Etchegoyen remarcó el peso de las palabras del cocinero y recordó otra versión que circula en el ambiente televisivo: “De esta manera el Tano se refiere a lo sucedido y atención a la frase que dice porque ayer Monti en su programa dijo que los cocineros van a ser rotativos en el programa así que esperemos”.

