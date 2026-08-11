"El conde de Montecristo": Mikkel Følsgaard reveló detalles exclusivos de la nueva serie de Universal +
Antes de su lanzamiento en Universal +, hablamos en exclusiva con Mikkel Følsgaard sobre su personaje y detalles inesperados sobre la creación de la serie.
Hay historias universales que no pierden vigencia con el paso del tiempo, sino que encuentran en cada época una nueva forma de interpelarnos sobre las zonas más oscuras de la naturaleza humana. La inmortal obra de Alejandro Dumas, "El Conde de Montecristo", se estrenó en Universal + con una ambiciosa superproducción internacional dirigida por el galardonado cineasta Bille August (Pelle el conquistador, Las mejores intenciones).
La serie no solo le devolvió el esplendor de época a este clásico de la venganza y la justicia, sino también se sumergió con una factura técnica impecable en la complejidad psicológica de sus inolvidables personajes.
En el corazón de la tragedia de Edmond Dantès reside una de las figuras más fascinantes y despiadadas de la literatura: Gérard de Villefort, el joven y prometedor sustituto del procurador del rey cuya fría ambición y desesperado deseo de proteger un secreto familiar terminan sellando el destino de Dantès en las sombrías mazmorras del Castillo de If. Villefort no es un villano unidimensional; es el retrato escalofriante de la corrupción institucional y de cómo el miedo a perder la posición social puede aplastar cualquier vestigio de moralidad.
Para componer a esta figura de múltiples capas, la producción confió en el talento del aclamado actor danés Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Rain, El hombre de las castañas). Con una presencia escénica magnética y una capacidad única para transmitir tensión contenida, Følsgaard logra dotar a Villefort de un matiz humano y aterradoramente contemporáneo. En un mano a mano exclusivo con minutouno.com, el actor desglosa los desafíos de meterse en la piel del implacable magistrado, el dilema ético que mueve sus actos y cómo fue reconstruir junto a Bille August uno de los clásicos más grandes de todos los tiempos.
La entrevista completa con Mikkel Boe Følsgaard
- ¿Cómo evoluciona Gérard a lo largo de la serie?
MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Al comienzo lo vemos trabajando como fiscal adjunto de Marsella, como un hombre joven, trabajador y ambicioso que hace todo lo posible, lo más terrible, para que su carrera avance. Eso tiene grandes consecuencias en la vida de Edmond, y luego sus acciones terminan volviéndose en su contra".
- ¿Por qué aceptaste hacer este proyecto?
MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Por muchas razones. En primer lugar, porque es una historia extraordinaria. Cuando leí el libro me asombró, es una historia de aventuras, con muchos personajes y subtramas que se conectan como en una telaraña. Además, acepté porque me interesaba construir un personaje tridimensional y no simplemente interpretar a un villano. Por otro lado, quería trabajar con Bille, quien es danés como yo. Todo el combo me llevó a decirle que sí a esta serie".
- ¿Cómo trabajaste tu personaje?
MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Mi preparación fue principalmente la de leer el libro, porque Alejandro Dumas te regala increíbles descripciones, como en el caso de mi personaje y la relación con su padre. Además, es importante la forma en la que se maneja físicamente. También trabajé con un coach de dialecto y fue un gran cambio en cuanto a otros proyectos porque filmamos en diferentes países, y yo estaba acostumbrado a proyectos más íntimos. Por otro lado, nunca había interpretado a un villano".
- ¿Cómo describirías trabajar con Bille August y con Sam Claflin?
MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Es un gran director con experiencia que sabe qué quiere y qué no quiere. Confía mucho en los actores y en lo que intentamos aportar a cada personaje. Es muy fácil trabajar con Bille, además yo lo conocía previamente, por lo que nunca dudé en aceptar trabajar con él en esta serie. Es muy amable con todo el mundo, siempre está tranquilo, lo cual es una gran cualidad en un director.
En cuanto a trabajar con Sam, la verdad es que yo estaba un poco nervioso porque es un gran actor y una gran estrella, pero también fue muy fácil, me terminé sintiendo muy cómodo, porque es muy generoso".
Tráiler oficial de "El conde de Montecristo"
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