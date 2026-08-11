"El conde de Montecristo": Mikkel Følsgaard reveló detalles exclusivos de la nueva serie de Universal +

¿Por qué aceptaste hacer este proyecto?

MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Por muchas razones. En primer lugar, porque es una historia extraordinaria. Cuando leí el libro me asombró, es una historia de aventuras, con muchos personajes y subtramas que se conectan como en una telaraña. Además, acepté porque me interesaba construir un personaje tridimensional y no simplemente interpretar a un villano. Por otro lado, quería trabajar con Bille, quien es danés como yo. Todo el combo me llevó a decirle que sí a esta serie".

¿Cómo trabajaste tu personaje?

MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Mi preparación fue principalmente la de leer el libro, porque Alejandro Dumas te regala increíbles descripciones, como en el caso de mi personaje y la relación con su padre. Además, es importante la forma en la que se maneja físicamente. También trabajé con un coach de dialecto y fue un gran cambio en cuanto a otros proyectos porque filmamos en diferentes países, y yo estaba acostumbrado a proyectos más íntimos. Por otro lado, nunca había interpretado a un villano".

¿Cómo describirías trabajar con Bille August y con Sam Claflin?

MIKKEL BOE FØLSGAARD: "Es un gran director con experiencia que sabe qué quiere y qué no quiere. Confía mucho en los actores y en lo que intentamos aportar a cada personaje. Es muy fácil trabajar con Bille, además yo lo conocía previamente, por lo que nunca dudé en aceptar trabajar con él en esta serie. Es muy amable con todo el mundo, siempre está tranquilo, lo cual es una gran cualidad en un director.

En cuanto a trabajar con Sam, la verdad es que yo estaba un poco nervioso porque es un gran actor y una gran estrella, pero también fue muy fácil, me terminé sintiendo muy cómodo, porque es muy generoso".

Tráiler oficial de "El conde de Montecristo"