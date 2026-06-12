El conmovedor mensaje de Viru, la esposa de Indio Solari tras su funeral: "Honrémoslo"
Virginia Solari habló en su nombre y en nombre de su hijo Bruno, con el fin de mostrar gratitud tras la muerte y velorio del gran Indio Solari.
A una semana de la muerte de Indio Solari, los corazones de sus fanáticos aún están sensibles a su partida. Por ello, Virginia Solari -esposa del ídolo del rock, más conocida como "Viru"- lanzó un conmovedor mensaje de agradecimiento en la cuenta de Instagram del astro musical y emocionó a todos.
"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer. Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron en el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre", comenzó indicando.
Seguidamente, la esposa del Indio agregó: "Nuestros abogados Gustavo Triemstra y Federico González Gione, que nos respaldaron todo el tiempo. Máximo, Facu, Joaco, Guado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal a la familia Solari, a la familia Bona Ruiz, un gran soporte en estos momentos".
Como era de esperarse, no se olvidó de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y a todos los que ayudaron: "A su querida y amada banda. A nuestro querido KBK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús".
"¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida. Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", siguió.
Y cerró: "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".
Inaugurarán un mural de Indio Solari en Berisso y preparan una emotiva celebración ricotera
La figura de Carlos Indio Solari volverá a ser homenajeada en la provincia de Buenos Aires con una actividad especial que promete reunir a cientos de fanáticos. La ciudad de Berisso inaugurará un mural dedicado al histórico músico en un punto emblemático para el universo ricotero.
La obra será presentada en la esquina de 13 y 168, donde funcionó el recordado Aquí Club, un espacio que forma parte de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por haber albergado una de las primeras presentaciones de la banda a fines de la década de 1970.
La jornada incluirá distintas propuestas culturales y artísticas pensadas para celebrar el legado del cantante y compositor. Entre ellas, habrá un espacio abierto para que los asistentes compartan anécdotas, recuerdos y experiencias vinculadas a la música del Indio y al fenómeno que generó a lo largo de décadas.
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