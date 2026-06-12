El conmovedor mensaje de Viru, la esposa de Indio Solari tras su funeral: "Honrémoslo"

"¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida. Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable", siguió.

Y cerró: "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos".

viru solari

Inaugurarán un mural de Indio Solari en Berisso y preparan una emotiva celebración ricotera

La figura de Carlos Indio Solari volverá a ser homenajeada en la provincia de Buenos Aires con una actividad especial que promete reunir a cientos de fanáticos. La ciudad de Berisso inaugurará un mural dedicado al histórico músico en un punto emblemático para el universo ricotero.

La obra será presentada en la esquina de 13 y 168, donde funcionó el recordado Aquí Club, un espacio que forma parte de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por haber albergado una de las primeras presentaciones de la banda a fines de la década de 1970.

La jornada incluirá distintas propuestas culturales y artísticas pensadas para celebrar el legado del cantante y compositor. Entre ellas, habrá un espacio abierto para que los asistentes compartan anécdotas, recuerdos y experiencias vinculadas a la música del Indio y al fenómeno que generó a lo largo de décadas.

indio Indio Solari