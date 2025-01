El crudo relato del hombre que salvó a Jorge Martínez del suicidio: "Estaba al borde del vacío"

Tras esperar el cambio del semáforo -segundos eternos en la vereda de enfrente- Jonathan llegó hasta el edificio con la imagen del actor sentado en la cornisa. "Obviamente le grité que se calme, que me espere. Me hace alguna seña que no sé que eran, pero me dio un poco de tiempo a subir", relató el hombre. "No lo habrá hecho porque me escuchó, no sabría decir qué le habrá pasado pero pude tranquilizarlo", agregó.

Cuando llegó al departamento de Jorge Martínez en la Casa del Teatro el empleado se encontró con una escena dramática: "Estaba al borde del vacío, pero cuando yo subo al noveno ya salió del panorama ese. Tuvimos un forcejeo en una segunda vez", contó.

Esa "segunda vez" fue cuando ambos hombres estaban adentro del departamento: "Cuando la primera vez lo puedo tratar de tranquilizar y hablar con él, se vuelve a parar y me dice 'me quiero morir', y yo lo agarro primero de los brazos y después del hombro, porque Jorge es una persona grandota", recordó.

La situación generó que se llamara a la Policía de la Ciudad y a una médica psiquiátrica que se encargó de derivar al actor al Hospital Rivadavia con dos oficiales como custodia.

Esa no fue la primera interacción entre Jonathan y Jorge Martínez, pero fue la más crucial para salvarle la vida al actor, que está en medio de una depresión, como sugirió la directora de la Casa del Teatro, Linda Peretz.