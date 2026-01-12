El dardo de Melody Luz a Mariana Nannis: "Somos su peor pesadilla"
La bailarina compartió un mensaje filoso en redes sociales durante un festejo íntimo y volvió a exponer la tensión que mantiene con su suegra, madre de Alex Caniggia.
Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de realizar un posteo que fue leído como una indirecta directa y sin filtros hacia Mariana Nannis. La bailarina, pareja de Alex Caniggia y madre de Venezia, utilizó sus redes sociales para dejar en evidencia que el conflicto con su suegra sigue lejos de resolverse, pese a los momentos de aparente calma que se mostraron en el último tiempo.
El episodio que encendió nuevamente la polémica se dio en el marco del cumpleaños de Claudio Paul Caniggia, exfutbolista y padre de Alex. Durante la celebración, Melody posó sonriente junto a su hija y a Sofía Bonelli, actual pareja de Caniggia. La imagen, de tono familiar y distendido, no tardó en viralizarse y generar múltiples reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales interpretaron la escena como una provocación indirecta hacia Mariana Nannis, ausente en el encuentro.
Entre los comentarios que circularon, uno de los más destacados fue el del periodista Fede Flowers, quien escribió: “Esto no le va a gustar mucho a Mariana”. Lejos de ignorar la observación, Melody decidió replicarla en su cuenta de X y sumó una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “Somos su peor pesadilla”. La contundencia del mensaje volvió a poner el foco en la mala relación que existe entre ambas y confirmó que la distancia sigue siendo profunda.
La tensión entre Melody Luz y Mariana Nannis no es nueva. Desde hace tiempo, la bailarina dejó en claro que su prioridad es la familia que formó junto a Alex y su hija, y que no está dispuesta a tolerar situaciones que considere injustas o dañinas. En varias oportunidades, utilizó el humor y la ironía como herramientas para expresar su malestar, aunque siempre dejando entrever un trasfondo de conflicto real.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió meses atrás, cuando Melody publicó un video en tono humorístico que muchos interpretaron como una referencia directa a su suegra. En el sketch se escuchaba una voz que preguntaba: “¿Cuántos millones querés por desaparecer de la vida de mi hijo?”, a lo que ella respondía con sarcasmo. Sobre la publicación, escribió: “El sueño de mi suegra”, aclarando luego que se trataba de humor, aunque la indirecta fue evidente.
Cada uno de estos episodios alimentó el debate en redes sociales y mantuvo vigente el tema del vínculo entre suegra y nuera. Con este nuevo posteo, Melody Luz volvió a dejar en claro que el conflicto con Nannis no es cosa del pasado y que, lejos de buscar ocultarlo, no tiene problema en exponerlo públicamente cuando siente que es necesario.
