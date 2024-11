El descargo de La Pistarini tras el cruce viral con Dillom: "No me arrepiento de nada"

Sobre el incidente que protagonizó con el autor del álbum Por cesárea, el militante oficialista contextualizó: "Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer violencia física teniendo en cuenta todas las consecuencias que eso podría traer para ambos. Siempre mantuve la calma".

"Cuando Dillom prende la cámara y me pregunta si yo era la persona del tweet y si me gustaba sacarle fotos, dije siempre que 'si', haciéndome responsable de todo, como siempre", agregó.

En su descargo, Siber apuntó contra la reacción del joven compositor que lo buscó por el avión hasta encontrarlo: "En el video se ve claramente cuando Dillom intenta agredirme", expuso. Y, luego completó: "Automáticamente y por reflejo pongo la mano para evitar el contacto, cosa que logré y al instante se cae su teléfono. En ese momento levanta el teléfono, dice una frase más y se retira, ahí termina nuestro intercambio".

Asimismo, el libertario aprovechó para agradecer a los "amigos y conocidos" que lo "defendieron y aconsejaron en público o en privado". Y siguió: "A los que no dijeron nada, también muchas gracias, son individuos librepensadores, a diferencia de los que están en la vereda de enfrente". Luego cometió un exabrupto: "A los que me insultaron, solo me queda decirles que me chupa la p... su opinión".

"Nunca van a poder quebrarme la moral. Sigan y sigan inventando estupideces", completó. Y, evocando su respuesta cuando reveló su identidad ante Dillom en el avión, cerró: "Abrazo, sí, yo soy La Pistarini. Sigan portándose bien".

Embed Quiero que sepan qué no me arrepiento de NADA de lo que sucedió, mantengo al 100% mi postura sobre mis dichos, yo ejercí mi derecho a expresarme y Dillom por su lado hizo lo mismo. Cosa que respeto totalmente.



Estábamos en un avión en el medio del Atlántico, no iba a ejercer… — La Pistarini (@La_Pistarini) November 9, 2024

El altercado de La Pistarini con Dillom fue furor en las redes

El incidente entre La Pistarini y el cantante ocurrió el jueves pasado, cuando el libertario publicó en la red social X una imagen del joven músico sentado en el avión, unas filas más adelante de él, con la leyenda: "Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom".

El posteo se volvió viral rápidamente y Dillom salió a responderle. “Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón”, le contestó y agregó: “Decí que no tenés foto de la cara; si no, te busco y te doy un sopapo. Ya pregunté por ahí y no se hizo cargo ninguno”.

Minutos más tarde, el mismo cantante compartió un video en el que reconoció al tuitero y se acercó a preguntarle por qué lo había insultado. “¿Vos sos Pistarini?”, le preguntó, a lo que el hombre respondió afirmativamente. “¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?”, añadió. “La Pistarini” contestó “ninguno, capo, andá tranquilo”, mientras quería correr el celular del músico con una mano.

“Te arranco la cabeza, pelotudo...”, dijo Dillom frente a los intentos del tuitero de tranquilizar la situación. “¿Ah, si? Mirá qué guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien, ¿dale?”, añadió antes de alejarse. “Así de guapos son en persona”, ironizó el cantante cuando subió el momento del encuentro a sus redes.