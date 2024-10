El desesperado pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei: "Hay que..."

En medio de la comida, Mirtha le habló a Benjamín Vicuña: "Viste que cierran o cerraron ya el INCAA...Hay que abrirlo señor presidente, no puede ser. Todos los grandes países dan dinero a los productores para que hagan cine", comenzó diciendo la conductora.

Y agregó: "Elijan a los productores, no den a cualquiera, que dicen que no devolvían el dinero. El INCAA es una pena realmente, me da mucha pena", sostuvo Legrand sobre esta decisión que tomó el Gobierno nacional unos meses atrás.

Tiempo atrás, la diva ya había manifestado su descontento con la decisión de cerrar el INCAA y, en esta oportunidad, volvió a expresarlo públicamente, ya que es consciente que su programa tiene una gran audiencia y su mensaje seguramente llegará a destino.

Embed - EL PEDIDO DESESPERADO DE MIRTHA PARA EL PRESIDENTE: "HAY QUE ABRIRLO, ES UNA PENA"

El reclamo de Mirtha Legrand por el cine Gaumont

En el mes de abril, Mirtha Legrand ya había hablado por el cierre del cine Gaumont. Como era de esperarse, su reclamo se hizo viral y el presidente se mostró a favor de que la artista comprara la sala.

Esto provocó el enojo de la diva y decidió exponerlo en uno de sus programas. “No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo”, declaró la Chiqui, en una entrevista.

“¡Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable! No dije nada malo”, se quejó la artista.