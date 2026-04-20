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El día que Luis Brandoni volvió a nacer: el dramático relato de su secuestro durante la dictadura

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Tras la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni, recordamos el oscuro episodio de su violento secuestro y posterior exilio durante la dictadura.

Murió Luis Brandoni: el dramático secuestro y exilio en la dictadura

Murió Luis Brandoni: el dramático secuestro y exilio en la dictadura

La reciente partida de Luis Brandoni reavivó los recuerdos más duros de su extensa vida personal. Durante los años más oscuros del país, el aclamado actor sufrió una persecución ideológica que lo obligó a exiliarse y, tiempo después, sobrevivió a un espeluznante secuestro a manos de fuerzas parapoliciales.

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El hist&oacute;rico actor fue v&iacute;ctima del terrorismo de Estado y permaneci&oacute; cautivo en el centro clandestino Automotores Orletti.

El histórico actor fue víctima del terrorismo de Estado y permaneció cautivo en el centro clandestino Automotores Orletti.

El violento secuestro de Luis Brandoni en la noche porteña

Hacia el año 1974, la infame organización Triple A amenazó de muerte al artista debido a su fuerte compromiso y actividad política sindical, obligando a su familia a huir rápidamente hacia México. Tras su regreso a la Argentina, la peor pesadilla se materializó la fría noche del 9 de julio de 1976. Mientras salía de actuar en el Teatro Lasalle junto a su entonces esposa Marta Bianchi, el grupo fue violentamente interceptado en la calle Pasteur.

IMPORTANTE: De qué murió Luis Brandoni

Allí, un escuadrón armado vestido de civil y liderado por el temible represor Aníbal Gordon, los encañonó en plena vía pública, les vendó los ojos y los trasladó al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Durante cinco angustiantes horas, las víctimas sufrieron interrogatorios y brutales amenazas de fusilamiento. Finalmente, tras una comunicación radial, sus captores les anunciaron macabramente que habían "vuelto a nacer" y los liberaron a pocas cuadras de su domicilio, marcando a fuego sus vidas para siempre.

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