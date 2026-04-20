El día que Luis Brandoni volvió a nacer: el dramático relato de su secuestro durante la dictadura
Tras la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni, recordamos el oscuro episodio de su violento secuestro y posterior exilio durante la dictadura.
La reciente partida de Luis Brandoni reavivó los recuerdos más duros de su extensa vida personal. Durante los años más oscuros del país, el aclamado actor sufrió una persecución ideológica que lo obligó a exiliarse y, tiempo después, sobrevivió a un espeluznante secuestro a manos de fuerzas parapoliciales.
El violento secuestro de Luis Brandoni en la noche porteña
Hacia el año 1974, la infame organización Triple A amenazó de muerte al artista debido a su fuerte compromiso y actividad política sindical, obligando a su familia a huir rápidamente hacia México. Tras su regreso a la Argentina, la peor pesadilla se materializó la fría noche del 9 de julio de 1976. Mientras salía de actuar en el Teatro Lasalle junto a su entonces esposa Marta Bianchi, el grupo fue violentamente interceptado en la calle Pasteur.
IMPORTANTE: De qué murió Luis Brandoni
Allí, un escuadrón armado vestido de civil y liderado por el temible represor Aníbal Gordon, los encañonó en plena vía pública, les vendó los ojos y los trasladó al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Durante cinco angustiantes horas, las víctimas sufrieron interrogatorios y brutales amenazas de fusilamiento. Finalmente, tras una comunicación radial, sus captores les anunciaron macabramente que habían "vuelto a nacer" y los liberaron a pocas cuadras de su domicilio, marcando a fuego sus vidas para siempre.
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