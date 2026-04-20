El día que Luis Brandoni volvió a nacer: el dramático relato de su secuestro durante la dictadura

Allí, un escuadrón armado vestido de civil y liderado por el temible represor Aníbal Gordon, los encañonó en plena vía pública, les vendó los ojos y los trasladó al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Durante cinco angustiantes horas, las víctimas sufrieron interrogatorios y brutales amenazas de fusilamiento. Finalmente, tras una comunicación radial, sus captores les anunciaron macabramente que habían "vuelto a nacer" y los liberaron a pocas cuadras de su domicilio, marcando a fuego sus vidas para siempre.