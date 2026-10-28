Fin de la dupla: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron por qué no seguirán conduciendo juntos

Asimismo, el conductor remarcó que las dinámicas profesionales no son estáticas y que busca no encorsetarse profesionalmente: "Es una dinámica que no es una foto fija; la vida no es una foto fija. Nos van a ver juntos en otras cosas a futuro seguramente. Pero si no lo hiciste, te vas a quedar siempre con la duda de cómo hubiera sido".