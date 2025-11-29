Milett Figueroa reveló el motivo por el que se separó de Marcelo Tinelli: cuál fue
La actriz peruana contó que no fue una sola ruptura, sino varias, y explicó cómo manejan su relación con el conductor argentino.
Milett Figueroa retornó al Perú en medio de los rumores sobre un distanciamiento con Marcelo Tinelli y durante su visita, la modelo aprovechó las cámaras para explicar por qué, a finales de septiembre, el conductor decidió anunciar públicamente el fin de su relación en pleno estreno de su canal de streaming. Este episodio avivó las especulaciones de que su romance formaría parte de un acuerdo profesional para la serie de Amazon Prime 'Los Tinelli'.
La modelo peruana, que ya lleva más de dos años junto al popular conductor argentino, reveló que no solo atravesaron una ruptura pública, sino varias separaciones previas que nunca salieron a la luz.
La confesión sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en profundizar sobre los altibajos que han marcado este romance mediático.
Figueroa reconoció que sus más de dos años de relación no estuvieron libres de discusiones. Incluso, reveló que en dos ocasiones llegaron a separarse por un corto tiempo debido al carácter fuerte de ambos. Estas declaraciones llamaron la atención de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, quienes comentaron que este tipo de dinámicas puede desgastar el amor y la relación. Milett añadió que, aunque intenta evitar los conflictos por su bienestar, en muchas ocasiones pierden la paciencia con facilidad.
“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos", contó inicialmente Milett Figueroa.
Luego explicó que el detonante del anuncio de Tinelli se debió a que “en ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer algo, y él me dio otra alternativa. Explotamos los dos. Me sorprendió que lo anuncie. No tengo paciencia para las discusiones", agregó.
