Milett Figueroa reveló el motivo por el que se separó de Marcelo Tinelli: cuál fue

Milett Figueroa retornó al Perú en medio de los rumores sobre un distanciamiento con Marcelo Tinelli y durante su visita, la modelo aprovechó las cámaras para explicar por qué, a finales de septiembre, el conductor decidió anunciar públicamente el fin de su relación en pleno estreno de su canal de streaming. Este episodio avivó las especulaciones de que su romance formaría parte de un acuerdo profesional para la serie de Amazon Prime 'Los Tinelli'.