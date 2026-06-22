El dramático viaje de Marcelo Tinelli para estar en Dallas alentando a la Selección Argentina
El conductor sufrió cancelaciones de vuelos, perdió documentación en Miami y durmió apenas una hora pero llegó a tiempo para ver el encuentro junto a sus hijos.
Tras sufrir cancelaciones de vuelos, inconvenientes con su documentación y dormir pocas horas, Marcelo Tinelli llegó a Dallas junto a sus hijos Francisco y Lorenzo para alentar a la Selección argentina en su segunda presentación en el Mundial 2026.
"Nos cancelaron el vuelo dos veces, suspendido, demorado, llegamos casi a las cinco de la mañana y dormimos una hora", relató. A pesar de los contratiempos, el conductor aseguró que la emoción de acompañar al conjunto nacional junto a sus hijos hizo que el esfuerzo valiera la pena.
En diálogo con Infobae, comentó: "En el apuro me dejé una maleta que me regaló mi hija, de la marca de la selección. Me dejé los documentos, tarjeta de crédito, dinero". Según contó, la tripulación no le permitió regresar a buscar sus pertenencias, por lo que decidió continuar el viaje para no perderse el partido.
Ya instalado en Dallas y con la cabeza puesta en el encuentro, aseguró que el ambiente en las inmediaciones del estadio era "impresionante" por la cantidad de hinchas argentinos. También destacó el entusiasmo que se respiraba en la previa, en una jornada marcada por temperaturas cercanas a los 33 grados.
Tinelli llegó al estadio acompañado por Francisco y Lorenzo, mientras aguardaba el arribo de Juana y Candelaria: "Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia", expresó. En la misma línea, sostuvo que el fútbol reúne a jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos y familias detrás de un mismo objetivo.
Finalmente, señaló que percibió optimismo entre los familiares de los futbolistas argentinos y se mostró confiado de cara al compromiso mundialista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario