El dramático viaje de Marcelo Tinelli para estar en Dallas alentando a la Selección Argentina

Tinelli llegó al estadio acompañado por Francisco y Lorenzo, mientras aguardaba el arribo de Juana y Candelaria: "Me emociona mucho desde el momento en que uno viaja con todos los familiares, que sea como un ritual, que arranca justamente en la familia", expresó. En la misma línea, sostuvo que el fútbol reúne a jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos y familias detrás de un mismo objetivo.

Finalmente, señaló que percibió optimismo entre los familiares de los futbolistas argentinos y se mostró confiado de cara al compromiso mundialista.