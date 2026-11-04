El elenco de Matilda se reencontró a 30 años del estreno: las emotivas imágenes
Mara Wilson, Danny DeVito y otras figuras del reparto volvieron a compartir un momento especial, mientras que dos actrices históricas no pudieron asistir.
A tres décadas de su llegada a los cines, Matilda volvió a reunir a parte de su elenco en un encuentro cargado de nostalgia y recuerdos. La celebración se realizó el 30 de octubre en el Royal Albert Hall de Londres y convocó a unos cinco mil fanáticos que pudieron disfrutar de una función especial de la película.
Danny DeVito, quien interpretó al señor Wormwood y también estuvo a cargo de la dirección, fue el anfitrión de la velada. La propuesta incluyó una proyección con narración en vivo y la participación de la Royal Philharmonic Concert Orchestra, que interpretó la música original compuesta por David Newman durante toda la función.
La gran sorpresa llegó cuando DeVito anunció que algunos de sus antiguos compañeros se sumarían al festejo. Mara Wilson, la actriz que dio vida a Matilda cuando tenía apenas siete años, fue la primera en aparecer, seguida por otras figuras que formaron parte de la historia. Sin embargo, hubo dos ausencias importantes que también se hicieron notar.
El reencuentro de Mara Wilson con Danny DeVito y sus compañeros de Matilda
Además de Wilson y DeVito, participaron Pam Ferris, recordada por su interpretación de la temible directora Agatha Trunchbull, y las actrices Kiami Davael, Jacqueline Steiger y Kira Spencer Hesser, quienes interpretaron a Lavender, Amanda Thripp y Hortensia, respectivamente. En cambio, Embeth Davidtz, que encarnó a Miss Honey, y Rhea Perlman, quien interpretó a Zinnia Wormwood, no pudieron estar presentes.
A través de Instagram, Davidtz expresó su pesar por haberse perdido la celebración. “Qué tristeza no haber podido estar”, escribió en un comentario debajo de una fotografía que Wilson publicó después del encuentro. Y agregó: “¡Todos se ven maravillosos!”.
La protagonista también compartió su emoción por haber vivido ese momento junto a sus compañeros y los seguidores de la película. “¡Cinco mil fanáticos de Matilda! Todavía no puedo creerlo. Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos”, escribió.
El vínculo entre Wilson, DeVito y Perlman tiene una historia que excede el trabajo cinematográfico. Durante el rodaje, la madre de la actriz, Suzie Wilson, recibió un diagnóstico de cáncer de mama. En ese momento, el director y su entonces esposa acompañaron a la niña y a su familia durante el difícil proceso. Suzie falleció en julio de 1996, tres meses antes del estreno de la película.
Años después, Mara recordó aquel gesto y destacó el apoyo que recibió de ambos artistas. “Realmente me ayudaron a mí y a mi familia cuando atravesábamos algo terrible. Fueron muy cariñosos y amables”, expresó durante un evento realizado en julio de 2026.
Qué dijo Mara Wilson sobre una posible secuela de Matilda
El aniversario también volvió a poner sobre la mesa una pregunta que los fanáticos se hacen desde hace tiempo: ¿habrá una segunda película? Meses antes del reencuentro, Wilson se refirió a esa posibilidad durante su participación en la Fanboy Expo de Knoxville, Tennessee, donde consideró que una continuación “podría ser posible”.
Sin embargo, la actriz planteó algunas dudas sobre las ideas que suelen circular para una eventual secuela. Una de las propuestas más comentadas entre los seguidores es que la historia tenga como protagonista a la hija de Matilda, una posibilidad que no termina de convencerla.
“La gente siempre dice: ‘Quizás podría ser la hija de Matilda’. Y tengo algunos problemas con eso, porque creo que los poderes de Matilda vienen de su adversidad”, señaló durante el encuentro.
Y agregó: “Vienen de las cosas malas que vivió, y el punto central es que ella las superó”.
Aunque en los últimos años Wilson se mantuvo alejada de la actuación de manera sostenida, no cerró definitivamente la puerta a volver a interpretar al personaje. Su condición es que cualquier nueva historia respete la esencia de la película original y el significado que tuvo el recorrido de Matilda.
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