El elenco de Matilda se reencontró a 30 años del estreno: las emotivas imágenes

La protagonista también compartió su emoción por haber vivido ese momento junto a sus compañeros y los seguidores de la película. “¡Cinco mil fanáticos de Matilda! Todavía no puedo creerlo. Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos”, escribió.

El vínculo entre Wilson, DeVito y Perlman tiene una historia que excede el trabajo cinematográfico. Durante el rodaje, la madre de la actriz, Suzie Wilson, recibió un diagnóstico de cáncer de mama. En ese momento, el director y su entonces esposa acompañaron a la niña y a su familia durante el difícil proceso. Suzie falleció en julio de 1996, tres meses antes del estreno de la película.

Años después, Mara recordó aquel gesto y destacó el apoyo que recibió de ambos artistas. “Realmente me ayudaron a mí y a mi familia cuando atravesábamos algo terrible. Fueron muy cariñosos y amables”, expresó durante un evento realizado en julio de 2026.

Qué dijo Mara Wilson sobre una posible secuela de Matilda

El aniversario también volvió a poner sobre la mesa una pregunta que los fanáticos se hacen desde hace tiempo: ¿habrá una segunda película? Meses antes del reencuentro, Wilson se refirió a esa posibilidad durante su participación en la Fanboy Expo de Knoxville, Tennessee, donde consideró que una continuación “podría ser posible”.

Sin embargo, la actriz planteó algunas dudas sobre las ideas que suelen circular para una eventual secuela. Una de las propuestas más comentadas entre los seguidores es que la historia tenga como protagonista a la hija de Matilda, una posibilidad que no termina de convencerla.

“La gente siempre dice: ‘Quizás podría ser la hija de Matilda’. Y tengo algunos problemas con eso, porque creo que los poderes de Matilda vienen de su adversidad”, señaló durante el encuentro.

Y agregó: “Vienen de las cosas malas que vivió, y el punto central es que ella las superó”.

Aunque en los últimos años Wilson se mantuvo alejada de la actuación de manera sostenida, no cerró definitivamente la puerta a volver a interpretar al personaje. Su condición es que cualquier nueva historia respete la esencia de la película original y el significado que tuvo el recorrido de Matilda.