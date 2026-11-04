Hernán Crespo será padre por cuarta vez a los 51 años: el emotivo anuncio junto a su pareja

Desde entonces, ambos construyeron una relación que los llevó a compartir distintas experiencias fuera de Argentina. Durante estos años vivieron en países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, acompañando los compromisos laborales del director técnico y adaptándose a nuevos lugares y culturas.

Con la llegada de esta nueva integrante, Crespo ampliará su familia y comenzará una nueva etapa junto a Silguero, quien también se prepara para convertirse en madre por primera vez.