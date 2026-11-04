Hernán Crespo será padre por cuarta vez a los 51 años: el emotivo anuncio junto a su pareja
El entrenador compartió la noticia con Antonella Silguero, con quien está en pareja desde hace más de tres años.
Hernán Crespo atraviesa un momento muy especial en su vida personal. El exdelantero de la Selección Argentina y actual director técnico confirmó que volverá a ser papá a los 51 años, fruto de su relación con Antonella Silguero, de 33. La pareja anunció la noticia con una publicación conjunta en redes sociales y compartió la primera ecografía de la bebé que esperan.
La llegada de la pequeña marcará un nuevo capítulo para el entrenador, que ya tiene tres hijas de su anterior matrimonio con la italiana Alessia Rossi: Nicole, Sofía y Martina. Después de más de 17 años de relación, Crespo y Rossi se separaron en 2019, y desde entonces el exfutbolista comenzó una nueva etapa sentimental.
La noticia despertó la atención de sus seguidores, que rápidamente reaccionaron a las palabras que ambos eligieron para celebrar la llegada de su hija. Silguero acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción, mientras que Crespo también le dedicó unas palabras a su pareja para expresar la felicidad que atraviesan.
Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo
“El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió Antonella junto a un carrusel de fotografías. El entrenador no tardó en responderle y dejó en evidencia su emoción por este nuevo proyecto familiar: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro amor de mi vida”.
Silguero mantiene un perfil bajo frente a los medios, aunque antes de acompañar a Crespo en sus distintos destinos profesionales desarrollaba su propio emprendimiento vinculado a la indumentaria y la moda. Su relación con el exfutbolista comenzó a conocerse públicamente a fines de 2022, cuando él trabajaba como entrenador en Medio Oriente.
Desde entonces, ambos construyeron una relación que los llevó a compartir distintas experiencias fuera de Argentina. Durante estos años vivieron en países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, acompañando los compromisos laborales del director técnico y adaptándose a nuevos lugares y culturas.
Con la llegada de esta nueva integrante, Crespo ampliará su familia y comenzará una nueva etapa junto a Silguero, quien también se prepara para convertirse en madre por primera vez.
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