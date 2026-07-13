Gran Hermano aprovechó la pausa del Mundial 2026 y volvió a liderar el rating en Telefe

La TV Pública también mostró una programación marcada por el deporte. El ciclo Zona Mixta Mundial 2 fue el espacio de mayor audiencia con 5,0 puntos, muy por encima de La Santa Misa, que registró 0,9, y El Ángelus, junto con la repetición de Argentina vs. Suiza, que alcanzaron 0,7 puntos. En tanto, NET TV tuvo como propuesta más vista la película "Línea de fuego", que obtuvo 1,2 puntos. Más atrás quedaron "La salvavidas", con 0,7, y "Kickboxer", que marcó 0,5 puntos.

Con estos números, el canal de las tres pelotas aprovechó la pausa en el calendario de la Copa del Mundo para recuperar el liderazgo a través de uno de sus principales productos de entretenimiento. A la espera del regreso del fútbol en las jornadas siguientes, Gran Hermano volvió a demostrar su capacidad para sostener altos niveles de audiencia y mantenerse como uno de los programas más convocantes de la televisión argentina.

Rating sin fútbol: el top five y los promedios del domingo 12 de julio

El ranking general del día confirmó el amplio dominio de Telefe. El Top 5 de la televisión quedó conformado por Gran Hermano Generación Dorada (11,3), Por el mundo mundial (9,7), Gran Hermano Generación Dorada II (8,9), Pasapalabra (7,2) y La Peña de Morfi (6,7).

En cuanto al promedio diario por canal, Telefe volvió a imponerse con 6,8 puntos, consolidando una diferencia importante sobre El Trece, que finalizó con 4,2. Más atrás quedaron El Nueve, con 1,1; América TV, con 0,9; y tanto la TV Pública como NET TV, que compartieron un promedio de 0,4 puntos.