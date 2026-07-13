Gran Hermano aprovechó la pausa del Mundial 2026 y volvió a liderar el rating en Telefe
Sin partidos de la Copa del Mundo en la pantalla de Telefe, la gala se convirtió en el programa más visto del domingo y encabezó cómodamente las mediciones de audiencia.
La programación televisiva del domingo tuvo un claro dominador. En una jornada sin transmisiones del Mundial 2026 por la pantalla de Telefe, Gran Hermano: Generación Dorada recuperó el protagonismo absoluto y volvió a ubicarse como el programa con mayor audiencia del día, consolidando una vez más el liderazgo del canal en materia de rating.
La gala principal del reality, conducido por Santiago del Moro, alcanzó un promedio de 11,3 puntos, cifra que le permitió convertirse no solo en el envío más visto de Telefe, sino también en el de toda la televisión abierta argentina durante la jornada. La ausencia de encuentros mundialistas, que en las últimas semanas habían ocupado buena parte de la programación del canal, favoreció el regreso del ciclo a su lugar habitual como principal atractivo de la pantalla.
El buen rendimiento también impulsó al resto de la programación. Por el mundo mundial se ubicó como el segundo programa más visto del canal con 9,7 puntos, mientras que una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada II completó el podio interno con 8,9 puntos, ratificando el sólido desempeño de la franquicia. En el cuarto lugar del ranking general apareció Pasapalabra, que obtuvo 7,2 puntos, seguido por La Peña de Morfi, que cerró el Top 5 con 6,7 puntos, manteniendo una audiencia estable dentro de la grilla dominical.
En la competencia entre canales, El Trece tuvo como programa más visto la película "Buscando justicia", que registró 5,9 puntos. Detrás se ubicaron "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", con 4,7, y "Asesino sin memoria", que promedió 4,5 puntos.
Por su parte, América TV encontró sus mejores números con GPS, que alcanzó 1,6 puntos. Luego aparecieron Infama, con 1,4, e Infama: La Previa, conducido por Mauro Szeta, que obtuvo 1,2 puntos. En la pantalla de El Nueve, la cobertura del Turismo Carretera dominó la jornada. La transmisión de la final consiguió 2,9 puntos, seguida por El Podio, con 2,1, mientras que La Previa cerró el trío más visto del canal con 1,7 puntos.
La TV Pública también mostró una programación marcada por el deporte. El ciclo Zona Mixta Mundial 2 fue el espacio de mayor audiencia con 5,0 puntos, muy por encima de La Santa Misa, que registró 0,9, y El Ángelus, junto con la repetición de Argentina vs. Suiza, que alcanzaron 0,7 puntos. En tanto, NET TV tuvo como propuesta más vista la película "Línea de fuego", que obtuvo 1,2 puntos. Más atrás quedaron "La salvavidas", con 0,7, y "Kickboxer", que marcó 0,5 puntos.
Con estos números, el canal de las tres pelotas aprovechó la pausa en el calendario de la Copa del Mundo para recuperar el liderazgo a través de uno de sus principales productos de entretenimiento. A la espera del regreso del fútbol en las jornadas siguientes, Gran Hermano volvió a demostrar su capacidad para sostener altos niveles de audiencia y mantenerse como uno de los programas más convocantes de la televisión argentina.
Rating sin fútbol: el top five y los promedios del domingo 12 de julio
El ranking general del día confirmó el amplio dominio de Telefe. El Top 5 de la televisión quedó conformado por Gran Hermano Generación Dorada (11,3), Por el mundo mundial (9,7), Gran Hermano Generación Dorada II (8,9), Pasapalabra (7,2) y La Peña de Morfi (6,7).
En cuanto al promedio diario por canal, Telefe volvió a imponerse con 6,8 puntos, consolidando una diferencia importante sobre El Trece, que finalizó con 4,2. Más atrás quedaron El Nueve, con 1,1; América TV, con 0,9; y tanto la TV Pública como NET TV, que compartieron un promedio de 0,4 puntos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario