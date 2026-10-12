El escalofriante tic nervioso de Franco Yan por los maltratos de Darío Giordano
En una conmovedora entrevista, Gustavo Yankelevich reveló el gesto de Franco Yan que alertó a la familia sobre las agresiones que propinaba arío Giordano.
La denuncia pública de Valentín Yankelevich sobre la violencia familiar ejercida por su padre, Darío Giordano, sigue sumando desgarradores capítulos. En una extensa charla con el programa "Intrusos", Gustavo Yankelevich aportó un escalofriantes detalle de su otro nieto, el actor Franco Yan, sobre el padecimiento tras el fallecimiento de Romina Yan.
El tic en los ojos de Franco Yan y la desesperación de su abuelo
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El empresario teatral relató un episodio particular y muy angustiante que vivieron con Franco en los meses previos a la judicialización del caso. El joven había desarrollado un preocupante movimiento involuntario en su rostro:
"Franco los últimos meses tenía un tic que se le ponían en blanco los ojos", contó Yankelevich.
Ante esta situación, y sin conocer aún el origen violento del síntoma, el abuelo intentó concientizar al joven para que lo controlara. "Yo le decía 'Fran, te pido por favor, me impresiona. Sacá ese tic, no sé de dónde lo sacaste. Concientizalo, no lo hagas, no pongas los ojos en blanco'. Y no había manera, lo hacía", recordó el productor visiblemente afectado.
El estremecedor diagnóstico médico que destapó la violencia
La confirmación del origen de este comportamiento llegó de la mano de un profesional de la salud. Cuando la familia finalmente logró que los jóvenes pasaran un fin de semana completo con el abuelo, una doctora examinó a Franco y arrojó un diagnóstico incontestable y aterrador.
- El veredicto profesional: "Esta doctora, cuando terminó de decirnos que los chicos se venían conmigo ese fin de semana, dijo: 'Hay algo que es incontrastable'", detalló Gustavo.
- El origen de los ojos en blanco: la médica fue lapidaria al explicar el motivo del tic nervioso: "Franco no tiene un tic. Eso que está haciendo Franco de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza".
El desgarrador recuerdo de este diagnóstico provocó el llanto en vivo de Yankelevich, quien volvió a pedir disculpas por su sensibilidad al aire, reafirmando que todo lo relatado no es ficción, sino el calvario real que padecieron sus propios nietos.
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