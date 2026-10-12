El escalofriante tic nervioso de Franco Yan por los maltratos de Darío Giordano

El estremecedor diagnóstico médico que destapó la violencia

La confirmación del origen de este comportamiento llegó de la mano de un profesional de la salud. Cuando la familia finalmente logró que los jóvenes pasaran un fin de semana completo con el abuelo, una doctora examinó a Franco y arrojó un diagnóstico incontestable y aterrador.

El veredicto profesional: "Esta doctora, cuando terminó de decirnos que los chicos se venían conmigo ese fin de semana, dijo: 'Hay algo que es incontrastable'", detalló Gustavo.

"Esta doctora, cuando terminó de decirnos que los chicos se venían conmigo ese fin de semana, dijo: 'Hay algo que es incontrastable'", detalló Gustavo. El origen de los ojos en blanco: la médica fue lapidaria al explicar el motivo del tic nervioso: "Franco no tiene un tic. Eso que está haciendo Franco de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza".

El desgarrador recuerdo de este diagnóstico provocó el llanto en vivo de Yankelevich, quien volvió a pedir disculpas por su sensibilidad al aire, reafirmando que todo lo relatado no es ficción, sino el calvario real que padecieron sus propios nietos.