"Yo soy el dueño": la reacción de Darío Giordano cuando Franco Yankelevich le pidió irse a vivir con el abuelo

A partir de esa rotunda y autoritaria negativa, Gustavo comprendió que el escenario exigía una intervención directa y decidió recurrir por la vía judicial para resguardar a los menores.

Por qué la familia guardó silencio durante doce años

El empresario explicó los motivos por los cuales este doloroso testimonio demoró más de una década en salir a la luz. En una primera instancia, la Justicia le otorgó una guarda provisoria por tres meses bajo un monitoreo diario riguroso, lo que exigía absoluta cautela y reserva pública para proteger el trámite en tribunales y garantizar el bienestar legal de los chicos.

La tenencia definitiva demandó tres años y medio de proceso judicial. Sin embargo, aun habiendo conseguido la resolución favorable, toda la familia acordó preservar el silencio para proteger a Azul, la hermana menor de los jóvenes, quien en aquel entonces continuaba en la etapa escolar: