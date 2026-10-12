Gustavo Yankelevich se quebró al recordar los maltratos de Darío Giordano a sus nietos: "Lo desmayó a golpes"

El desenlace quedó al descubierto en los almuerzos posteriores. Al notar que Franco se había vuelto completamente retraído y silencioso, Yankelevich le pidió como hombre adulto que le contara la verdad de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el joven le reveló la brutal represalia que había sufrido: "Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cag... a trompadas. Me desmayó a golpes". Al recordar este dramático episodio, el exitoso productor se mostró visiblemente quebrado hasta las lágrimas, reconociendo el inmenso dolor que le genera rememorar el calvario al que fueron sometidos.