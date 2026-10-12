Gustavo Yankelevich se quebró al recordar los maltratos de Darío Giordano a sus nietos: "Lo desmayó a golpes"
Gustavo Yankelevich rompió el silencio y detalló cómo descubrió el calvario de sus nietos Valentín y Franco. El rol de Cris Morena en la advertencia inicial.
En medio de la conmoción por el testimonio de Valentín sobre la violencia doméstica sufrida en su hogar, Gustavo Yankelevich brindó detalles sobre cómo se enteró de los maltratos perpetrados por Darío Giordano. El empresario reconstruyó el proceso que llevó a descubrir la realidad de sus nietos tras la pérdida de Romina Yan.
La advertencia de Cris Morena y los pedidos de auxilio
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El productor teatral aclaró que la primera en notar que la situación familiar no era normal fue Cris Morena. Según relató, fue ella quien le advirtió que prestara especial atención a los chicos al percibir comportamientos inusuales. Aunque en un primer momento Yankelevich creyó que se trataba de una crisis pasajera, la gravedad del asunto escaló rápidamente cuando Franco —un año antes que su hermano Valentín— comenzó a rogarle recurrentemente vivir con él.
Durante los almuerzos semanales que compartían a la salida del colegio, el adolescente solía mantener una actitud alegre y cómplice en el auto, hasta que en uno de esos encuentros le formalizó el pedido de mudanza, aunque todavía sin animarse a revelar las agresiones físicas que ocurrían puertas adentro.
La violenta respuesta y la estremecedora confesión de Franco
Ante la solicitud de su nieto, Yankelevich decidió acercarse a Giordano para plantearle, en una primera instancia, que el joven pasara una semana de prueba en su casa. La negativa fue rotunda y autoritaria: "De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera". Esa reacción marcó un punto de inflexión para el productor, quien comprendió inmediatamente que la problemática revestía una gravedad mayor.
El desenlace quedó al descubierto en los almuerzos posteriores. Al notar que Franco se había vuelto completamente retraído y silencioso, Yankelevich le pidió como hombre adulto que le contara la verdad de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el joven le reveló la brutal represalia que había sufrido: "Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cag... a trompadas. Me desmayó a golpes". Al recordar este dramático episodio, el exitoso productor se mostró visiblemente quebrado hasta las lágrimas, reconociendo el inmenso dolor que le genera rememorar el calvario al que fueron sometidos.
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