El ex de Zaira Nara se mete en la polémica sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante

La stalker de famosos, Juariu, fue la primera en descubrir el me gusta de Jakob Von Plessen y no dudó en compartirlo. Hizo captura de pantalla y escribió: “Chicos, el like. Pensé que era fake, pero no”. En otra historia, la futura mamá aclaró: “Fui a buscar la publicación original y el like está”.

publicacion de Juariu.jpg