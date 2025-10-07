El exnovio de Zoe Bogach mostró los mensajes que ella le mandó tras exponer su infidelidad: "Ni en figurita"

image

“Si hubiéramos terminado en buenos términos, tendría ganas, no te voy a mentir. Pero después de todo ese nivel de odio desmedido hacia mí, no quiero verte ni en figurita. Si algún día me pedís disculpas, lo consideraré”, completó.

image

“Considero estos chats como un último recurso para proteger mi imagen y desacreditar la credibilidad de mi ex, quien ha incitado al hostigamiento, buscando un odio desmedido tratándome de cosas que no soy y contando cosas de mi vida privada, muchas siendo mentira además de tergiversar situaciones puntuales para lograr que empaticen con ella”, arrancó diciendo.

Y añadió: “Asumo completamente la responsabilidad sobre la infidelidad que ella plantea, algo que me apena y me arrepiento muchísimo y he pedido las disculpas correspondientes a quien debía”.

“Considero que el error fue mutuo, pero por mi parte decidí mantener mucho de esas equivocaciones en privado (a diferencia de ella), ya que yo no soy quien para juzgar a nadie y pienso seguir de esta forma, porque considero que ni siquiera el engaño autoriza a alguien a dañar la imagen de una pareja con ensañamiento”.