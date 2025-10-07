El exnovio de Zoe Bogach mostró los mensajes que ella le mandó tras exponer su infidelidad: "Ni en figurita"
Manuel compartió con sus seguidores algunas capturas de las conversaciones que mantuvo con la ex Gran Hermano tras la separación.
Desde que salió de Gran Hermano, Zoe Bogach se convirtió en el centro de las críticas por diferentes actitudes que tuvo. En los últimos días, la joven comunicó que se separó de Manuel Ibero, tras dos años de relación.
En medio de tanta polémica, él decidió filtrar chats privados para intentar limpiar su imagen en medio de los rumores de infidelidad. Además, publicó un extenso descargo para dar su versión sobre la ruptura.
“Me escrachaste con todo el país y dijiste que tengo enfermedades de transmisión sexual. ¿Y ahora querés eso?”, escribió el joven.
Luego, agregó: “Me trataste de mil cosas que sabés que no soy. Lo único que te faltó fue tratarme de golpeador y abusador frente a toda la Argentina. ¿Y ahora querés co...?”.
“Si hubiéramos terminado en buenos términos, tendría ganas, no te voy a mentir. Pero después de todo ese nivel de odio desmedido hacia mí, no quiero verte ni en figurita. Si algún día me pedís disculpas, lo consideraré”, completó.
“Considero estos chats como un último recurso para proteger mi imagen y desacreditar la credibilidad de mi ex, quien ha incitado al hostigamiento, buscando un odio desmedido tratándome de cosas que no soy y contando cosas de mi vida privada, muchas siendo mentira además de tergiversar situaciones puntuales para lograr que empaticen con ella”, arrancó diciendo.
Y añadió: “Asumo completamente la responsabilidad sobre la infidelidad que ella plantea, algo que me apena y me arrepiento muchísimo y he pedido las disculpas correspondientes a quien debía”.
“Considero que el error fue mutuo, pero por mi parte decidí mantener mucho de esas equivocaciones en privado (a diferencia de ella), ya que yo no soy quien para juzgar a nadie y pienso seguir de esta forma, porque considero que ni siquiera el engaño autoriza a alguien a dañar la imagen de una pareja con ensañamiento”.
