El fuerte enojo de Yanina Latorre luego de que la China Suárez negara el embarazo

En otro mensaje Yanina hizo alusión a las “pericias” que La China había mencionado en su desmentida: “Que alguien le avise a La China que se mete donde no debe… que las pericias que se filtraron son de parte… no son las que se hicieron en la justicia. Estas últimas todavía no están listas”.

yanina latorre china

Muy molesta, la panelista dijo que la actual novia de Mauro Icardi es una “atrevida” y aseguró que fue la propia actriz quien hizo circular el rumor de que estaba embarazada.

“Qué atrevida la China, ¿no? Se garcha al marido. Lo desmintió. Pasó el tiempo. El matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garchado”, señaló sobre el ya famoso Wandagate que comenzó en 2021 luego de que la actriz y el deportista tuvieran un encuentro en un hotel de París.

Rápidamente añadió: “El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte. Después cuando los periodistas le preguntan… Se hace la desentendida y no contesta. Igual amo que me contesten todo”.

“Igual, no nos olvidemos que La China es la misma que juró por la hija que no estaba con Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate”, sentenció Yanina, picante.

La China Suárez desmintió un supuesto embarazo

La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo que le endilgaron desde hace varios días, y que generó un gran revuelo entre la opinión pública, tomando en cuenta que su relación con Mauro Icardi se formalizó hace pocas semanas.

Para terminar con las especulaciones, la ex Casi Ángeles subió una foto en bikini a sus historias de Instagram junto a un texto con el que negó estar esperando un bebé.

“No estoy embarazada. Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí. ¿Será la misma fuente que la de las ‘pericias’?“, se preguntó, en un tono irónico.

