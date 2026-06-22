El gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi antes del partido que se convirtió en cábala
Previo al encuentro entre Argentina y Austria, el capitán de la Selección compartió imágenes que recibieron una tierna respuesta de su esposa.
La expectativa colectiva no para de crecer en torno a la campaña de la Selección Argentina en el marco del "Mundial 2026" y, como suele suceder, cada ademán o interacción que involucre de forma directa a Lionel Messi repercute con fuerza en el ánimo de los simpatizantes de la albiceleste.
En esta oportunidad, las miradas del público se posaron sobre la figura de su compañera de vida, Antonela Roccuzzo, quien decidió manifestarle un saludo público al referente del plantel nacional en las horas previas al cruce futbolístico contra el combinado de Austria, encendiendo de inmediato un sinfín de interacciones en el ámbito digital.
El episodio tuvo lugar momentos antes de que la delegación capitaneada por el astro del fútbol mundial emprendiera su viaje con destino a la ciudad de Dallas para afrontar el segundo partido de la fase de grupos. A través de su perfil oficial de Instagram, el futbolista difundió una seguidilla de retratos capturados durante las sesiones de entrenamiento del plantel. En medio del aluvión de mensajes que recibió el posteo en pocos minutos, la dedicatoria de la empresaria rosarina sobresalió de forma inmediata por sobre la masa de comentarios.
El texto volcado por Roccuzzo en la plataforma digital se caracterizó por su brevedad y contundencia al redactar un sentido: “Te amo” justo debajo del registro visual de su esposo.
Esta exposición de cariño doméstico fue decodificada de inmediato por la comunidad de fanáticos, quienes rápidamente trazaron un paralelismo con las interacciones virtuales acontecidas tras el debut triunfal del conjunto nacional frente al seleccionado de Argelia.
En aquella oportunidad inicial, la rosarina había implementado idéntica conducta virtual tras consumarse los primeros tres puntos del equipo en la competencia. Al advertir la reiteración del formato, los hinchas argentinos comenzaron a tejer hipótesis en torno a una feliz coincidencia temporal, interpretando la manifestación afectiva ya no como una mera declaración de amor, sino como una suerte de escudo protector para el desempeño deportivo de la Selección Argentina.
En el contexto de una competencia de máxima exigencia como la Copa del Mundo, cualquier elemento del entorno es susceptible de ser reconvertido en un rito de la suerte por parte de la afición local. Por esta razón, las diferentes plataformas sociales se inundaron de réplicas que celebraron la actitud de la pareja, catalogando formalmente al comentario como la flamante estructura cabulera de la temporada mundialista.
Los internautas no tardaron en tomarse la situación con humor y complicidad, multiplicando los mensajes donde se bromeaba con la idea de que la rosarina ya posee una asignación obligatoria e ineludible que debe ejecutar en la previa de cada presentación de la albiceleste para garantizar el éxito del equipo. De esta manera, una simple muestra de afecto familiar terminó por erigirse como un elemento de ilusión colectiva de cara al trascendental partido que se avecina.
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