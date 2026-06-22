Esta exposición de cariño doméstico fue decodificada de inmediato por la comunidad de fanáticos, quienes rápidamente trazaron un paralelismo con las interacciones virtuales acontecidas tras el debut triunfal del conjunto nacional frente al seleccionado de Argelia.

En aquella oportunidad inicial, la rosarina había implementado idéntica conducta virtual tras consumarse los primeros tres puntos del equipo en la competencia. Al advertir la reiteración del formato, los hinchas argentinos comenzaron a tejer hipótesis en torno a una feliz coincidencia temporal, interpretando la manifestación afectiva ya no como una mera declaración de amor, sino como una suerte de escudo protector para el desempeño deportivo de la Selección Argentina.

En el contexto de una competencia de máxima exigencia como la Copa del Mundo, cualquier elemento del entorno es susceptible de ser reconvertido en un rito de la suerte por parte de la afición local. Por esta razón, las diferentes plataformas sociales se inundaron de réplicas que celebraron la actitud de la pareja, catalogando formalmente al comentario como la flamante estructura cabulera de la temporada mundialista.

antonella messi El gesto de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi antes del partido que se convirtió en cábala

Los internautas no tardaron en tomarse la situación con humor y complicidad, multiplicando los mensajes donde se bromeaba con la idea de que la rosarina ya posee una asignación obligatoria e ineludible que debe ejecutar en la previa de cada presentación de la albiceleste para garantizar el éxito del equipo. De esta manera, una simple muestra de afecto familiar terminó por erigirse como un elemento de ilusión colectiva de cara al trascendental partido que se avecina.