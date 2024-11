El gesto que el padre de Wanda Nara tuvo con Mauro Icardi: "Estoy para..."

Refiriéndose a la relación entre Wanda y L-Gante, comentó: “En el cuadro y en la foto, yo nunca me imaginé a Wanda con Elián. Hace dos años me festejó mi cumpleaños en su casa, y vino Elián cuando ella estaba peleada con Mauro. Diez puntos el muchacho, estuvimos charlando. Muy macanudo, hasta lo que yo vi. Yo jamás me imaginé que ellos iban a tener una relación, pero no sé cuál será la interna exacta, quizás es por despecho, por cosas que han pasado con Mauro”.

Continuando, Andrés expresó: “Elián como persona, cien puntos. Es muy delicado hablar de ellos como pareja. Es notable que los chicos estén en desacuerdo con esta relación, porque Mauro fue muy consecuente con los hijos y la familia en sí. Es lógico que se sientan un poco sensibles, pero al final, quien debe decidir si está feliz o no es Wanda, esa es la realidad”.

En relación a Icardi, Andrés fue contundente: “A mí no me gustó cómo se manejó el tema de Icardi con Maxi, la icardiada. Yo no cambio dignidad por plata. Hice lo que sentí y me opuse mucho en su momento. Quedamos distanciados; él tiene sus motivos y yo los míos. Después me adelanté y conté que Wanda estaba embarazada, y Mauro se enojó porque quería dar la primicia. Wanda y Mauro priorizaron el dinero más que la dignidad”.

Añadió también: “Wanda y Mauro tienen sus principios, y yo los míos. No me gustó que Mauro se metiera entre Maxi y Wanda, pero con los chicos fue un padrazo y eso está bien. La relación entre nosotros se cortó, y él tampoco hizo mérito para que yo conozca a las nenas. Nunca hablé con Mauro, ni siquiera por mensaje. No me gusta lo que está viviendo; últimamente, escuchando todo lo que se dice, me da mucha lástima Mauro Icardi. Incluso con la lesión que tuvo, es muy fuerte, quizás se le termina la carrera”.

Andres Nara

El padre de Wanda Nara vuelve al teatro

En otro ámbito de su vida, Andrés Nara, reconocido por ser el padre de las mediáticas Wanda y Zaira Nara, ha dado un giro inesperado y se prepara para debutar en teatro. Confirmado como protagonista de la obra "Todas para él", una comedia picaresca, Nara promete mostrar una faceta diferente de su personalidad y hacer reír al público.

La obra, producida por Roberto Valerstein y dirigida por Cacho Cuevas con guion de Adrián Rusak, está diseñada para cautivar a una audiencia en busca de humor ligero. “Todas para él” se presentará en el Teatro Vorterix de Mar del Plata todos los miércoles y jueves de enero.