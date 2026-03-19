El gran regreso de Raphael a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas

Además de la inevitable nostalgia, el cantante aprovechará la velada para presentar en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico titulado "Ayer... aún". Este disco es un emotivo y cuidado homenaje a la chanson francesa, donde el artista rinde tributo a figuras legendarias de la música europea de la talla de Édith Piaf y Charles Aznavour.