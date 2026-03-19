El gran regreso de Raphael a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas
El legendario cantante se presentará en el Teatro Gran Rex el próximo 17 de octubre con "Raphaelísimo". La venta de tickets comienza este viernes 20 de marzo.
Raphael anunció su esperado regreso a la Argentina para reencontrarse con su fiel público porteño. El artista español aterrizará en Buenos Aires ostentando el prestigioso título de Persona del Año 2025, la máxima distinción otorgada recientemente por la Academia Latina de la Grabación.
La cita imperdible será con su nuevo y aclamado espectáculo denominado "Raphaelísimo", una propuesta escénica y musical diseñada para repasar más de seis décadas de una trayectoria inigualable sobre los escenarios de todo el mundo.
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Todo lo que tenés que saber sobre fecha y venta de entradas
Para que no te quedes afuera de esta gran noche, producida a nivel local por Fenix Entertainment, acá te detallamos la información clave del evento para asegurar tu lugar:
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Fecha del show: Jueves 17 de octubre.
Lugar: Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).
Inicio de venta de entradas: Comienza este viernes 20 de marzo a partir de las 10:00 hs.
Plataforma oficial: Los tickets se podrán adquirir de manera exclusiva a través del sitio web Tuentrada.com.
Un repertorio entre los clásicos de siempre y la canción francesa
Fiel a su estilo teatral y su imponente despliegue vocal, Raphael promete un show vibrante que unirá a distintas generaciones. El setlist incluirá esos himnos infaltables que lo convirtieron en un ícono indiscutido de la música hispana, tales como "Yo soy aquel", "Mi gran noche" y el explosivo "Escándalo".
Además de la inevitable nostalgia, el cantante aprovechará la velada para presentar en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico titulado "Ayer... aún". Este disco es un emotivo y cuidado homenaje a la chanson francesa, donde el artista rinde tributo a figuras legendarias de la música europea de la talla de Édith Piaf y Charles Aznavour.
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