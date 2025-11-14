El hijo de Yiya Murano destrozó a la serie y reveló sus vivencias con la envenenadora: "Me quiso matar"

Yiya Murano se convirtió en la asesina serial de la Argentina que fue condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas, pero la primera víctima estuvo en el seno de su familia: fue Martín.

"Me quiso matar cuando yo tenía 10 años, con un trozo de torta. Ella había comprado una torta (...) Una cucharadita de cianuro alcalino alcanza para matar a una persona", relató.

"No la considero mi madre aunque lo sea etimológicamente. La considero capaz de eso y más. Yiya no tuvo límites, ni los tiene", expresó el hombre sobre su madre, que se ganó el mote de "la envenenadora de Monserrat".

Martín reconoció que a las víctimas de Yiya Murano "las quería y mucho", y hasta reveló que mantiene un vínculo con sus respectivas familias, pero cuando se trata de su madre, fallecida en 2014, la relación no habría de prosperar.

"A Yiya la vi por última vez cuando tuve que ir al geriátrico para firmar por una operación que le tenían que hacer. No sólo no la traté, sino que la vi en la cama y no me reconoció. Después, me enteré por los medios que ella había fallecido", continuó.

"Cuando yo tenía 12 años, Yiya fue presa y mi padre se desmoronó físicamente porque, como lo definieron mis amigos, era un hombre ciego de amor. Él confiaba en lo que le decían, no lo que veía, porque los amantes de Yiya eran públicos. Ella le presentó a dos amantes como amigos de la familia de la hermana", señaló.