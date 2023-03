Chino Leunis, sobre el bajo rating de El Hotel de los Famosos: "Da bronca por..."

Si bien se mostró tranquilo, aseguró: “Igual me clavó los puñales. Una cosa es lo que la mente me dice que debería sentir y la otra es que, obvio, te da bronca por tanto esfuerzo”.

Por otro lado, se refirió a su tweet tras la denuncia de Flor Moyano a Juan Martino por abuso y dijo que “fui lo mejor que pude ser en el momento que hice el tweet que escribí, pero juzgarme ahora si estuve bien o mal… hice lo mejor que pude y obviamente estamos acompañando a Flor”.

el hotel de los famosos

A la vez, Leunis opinó sobre la forma en que Santiago Del Moro, en Gran Hermano, afrontó la detención de Marcelo Corazza: “Cuando hacés un reality o un programa con tanta exposición hay un montón de cosas que salpican y uno no puede ignorar la situación. Él no puede hacer oídos sorbos de la situación. Lo escuché en la radio, es muy difícil de juzgar, me parece que estuvo bien. Es una situación muy desafiante en la que nada tiene que ver y, sin embargo, tiene que emitir un parecer. Es la astucia, la capacidad y la inteligencia de cada uno como conductor y como comunicador para entender la responsabilidad en lo que se está comunicando”.