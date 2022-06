Lo que le faltaba a El Hotel de los Famosos: la mujer de Queijeiro dijo que Locho es disminuido mental

Frases de la mujer de Queijeiro

“Walter me decía ‘se hace’, y yo le decía ‘no lo tratés mal’. Yo que estudio un poquito, que soy docente, le decía ‘para mí, Locho no es normal’, tiene una patología porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años”, define Rivoira. Y agrega: “Tiene un montón de características de retroceso en lo evolutivo, de maduración”.

"Vos fíjate que se alía con la música, rompe con las reglas, es hiperquinético, no se puede quedar quieto, le decís una cosa y hace otra en lo poco que se mostró; y a la gente le parece gracioso”.

“Le dije aliate a Locho”

“Le dije ‘-a su marido- entrá con estrategia, cambiá el chip, disfrutá un poco más, no te limites a tantas pelotudeces, siempre respetando que estás casado’. Igual, él como se mostró es así, no hizo un personaje para nada”.

Le dije ‘no te pelees ni lo putees a Locho’. Sé que lo había mandado a la mierda en cosas que no salieron porque lo saca. Me dice ‘te saca, Andre, no sabés’”.

“Yo le decía ‘para mí, tiene una patología, pensá así’. No podés con una persona que tiene una inmadurez, que para mí es una patología. Una amiga psicopedagoga me dijo ‘olvidate, tiene características de inmadurez, de una persona que queda ahí, se llama limítrofes’”.