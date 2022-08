Martín Salwe conoció a sus suegros y dio detalles de su romance con Emily Lucius

“¿Te estás enamorando de Emily?”, le preguntó el periodista Juan Etchegoyen en una entrevista, a lo que el ex participante del reality contestó tajante: “¡Qué picante que sos Juan, qué picante! La palabra enamoramiento es un montón, yo estuve de novio y todo pero no sé si estuve enamorado, con Emily vamos de a poco y nos vamos conociendo mucho más”.

Siguiendo con su relato, Salwe afirmó: “Cuesta mucho estar en un reality porque tenés doscientas mil cámaras y también te cuidás mucho con lo que contás de tu vida privada, al aire no va a salir pero no querías ni que lo escuche gente en el control, ahora nos vemos un poco más con Emily, vamos despacio”.

“La primera cita con ella fue cuando salí del Hotel, y al día siguiente la fui a ver, recordá que ella no fue a la final y quería ver como estaba, sabía que estaba mal, me encontré con una Emily preocupada porque lo que sucedía era un ataque sistemático contra su fuente de laburo”, agregó al referirse a cómo estaba su pareja por las críticas recibidas por su papel en el programa.

“Todo eso se reflejaba en su cara pero hay que entender que todo pasa rápido y que es efímero, el mientras tanto es duro y a ella le costó”, dijo al respecto el locutor.

En ese sentido, dio detalles de lo que fue su primer encuentro con Emily después del reality y también se refirió al encuentro con sus suegros. “En la primera cita comimos y nada más, nos costó adaptarnos en la primera semana por todo lo que sucedía en las redes sociales, estábamos anímicamente raros, pasaron un par de días, me encontré con la misma Emily de adentro del reality, vamos de a poco, no formalizo nada ni pongo titulo, soy fiel al concepto del todo fluye, si tiene que ser será y si no no será, hablé de la relación con Belu también y nos apoyábamos mutuamente, era angustiante todo lo que pasó”, dijo.

"No podíamos hablar con los medios, a los padres de Emily los conocí en un asado de la familia y hablé un rato con ellos, estaban los sobrinos de ella también, no fue una charla profunda pero la mejor”, cerró.