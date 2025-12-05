Netflix: la precuela recién estrenada sobre una de las series más importantes de la plataforma
El flamante spin-off de The Witcher aterrizó en Netflix y suma una historia que expande su mundo con una apuesta perfecta para amantes de la fantasía.
Netflix lanzó Las Ratas: Una historia de The Witcher el 28 de noviembre de 2025 casi sin aviso, algo que terminó siendo un guiño inesperado para quienes siguen de cerca este universo de fantasía nacido de la obra de Andrzej Sapkowski. La producción funciona como una precuela directa de la cuarta temporada y suma contexto, nuevos personajes y un pedazo más del lore que viene construyendo la saga.
Dirigida por Mairzee Almas, la película dura 1 hora y 22 minutos y mezcla acción con drama mientras acompaña a un grupo de jóvenes delincuentes que busca la ayuda de un Witcher venido a menos para llevar adelante un golpe tan riesgoso como tentador. La estética mantiene el costado oscuro de la franquicia, aunque con una vibra más callejera, áspera y juvenil.
Con este estreno, Netflix expande aún más el mundo de The Witcher y deja planteadas tramas que podrían impactar en lo que viene para la serie.
De qué se trata "Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’"
La sinopsis oficial de Netflix describe Las Ratas: Una historia de The Witcher como la aventura de una banda de seis jóvenes forajidos que debe animarse a trabajar en equipo y confiar en un brujo venido a menos para ejecutar un golpe arriesgado.
La trama se centra en el grupo de ladrones que Ciri conoce y del que llega a formar parte, mostrando cómo sobreviven en un mundo marcado por la guerra y sus secuelas. El proyecto, pensado primero como serie, terminó convertido en una película independiente que conviene ver después de la cuarta temporada para comprender del todo sus consecuencias narrativas.
Reparto de "Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’"
- Christelle Elwin (Mistle)
- Ben Radcliffe (Giselher)
- Fabian McCallum (Kayleigh)
- Aggy K. Adams (Iskra)
- Connor Crawford (Asse)
- Juliette Alexandra (Reef)
- Dolph Lundgren (Brehen)
- Ben Robson (Bert Brigden)
- Sharlto Copley (Leo Bonhart)
- Freya Allan (Princess Cirilla 'Ciri' of Cintra)
Trailer de "Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’"
