Netflix: la precuela recién estrenada sobre una de las series más importantes de la plataforma

Netflix lanzó Las Ratas: Una historia de The Witcher el 28 de noviembre de 2025 casi sin aviso, algo que terminó siendo un guiño inesperado para quienes siguen de cerca este universo de fantasía nacido de la obra de Andrzej Sapkowski. La producción funciona como una precuela directa de la cuarta temporada y suma contexto, nuevos personajes y un pedazo más del lore que viene construyendo la saga.