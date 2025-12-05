"El tiempo de las moscas": Netflix dio a conocer el tráiler de la miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Mirá el trailer de "El tiempo de las moscas"

Sinopsis de El tiempo de las moscas

Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.