"El tiempo de las moscas": Netflix dio a conocer el tráiler de la miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa
La nueva propuesta toma como base las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, y cuenta con la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat.
A días del inicio del nuevo año, la plataforma anunció material inédito de su próximo lanzamiento: el tráiler, el arte principal y varias fotografías de El tiempo de las moscas, la miniserie argentina encabezada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, que llegará al público de todo el mundo el 1 de enero de 2026.
Inspirada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas“ de Claudia Piñeiro, esta propuesta fusiona los relatos presentes en ambos libros y retoma a su protagonista para explorar vínculos, lealtades y búsquedas personales dentro de una narración que combina humor, intriga y momentos profundamente emotivos.
El proyecto cuenta con la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, y la producción de Vanessa Ragone, reuniendo además a un elenco destacado: Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, junto a las protagonistas.
El equipo creativo incluye a Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich en la escritura del guion, con la colaboración autoral de Leandro Custo, mientras que la realización corre por cuenta de ZONA AUDIOVISUAL, en coproducción con HADDOCK FILMS.
Mirá el trailer de "El tiempo de las moscas"
Sinopsis de El tiempo de las moscas
Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
