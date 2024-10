El insólito descuido de Roberto García Moritán mientras hablaba de Pampita: "Me acaban de..."

Apenas comenzaba la charla, el cronista Alfonso Oliva le preguntó cómo estaba y si quería contar cómo fueron estos días. “Acabo de dejar a Anita en el colegio. Pasé un fin de semana espectacular, en serio”, anunció García Moritán.

En ese momento, la expresión de su cara cambio de inmediato e hizo un gesto de preocupación al declarar “uy, me rompieron el vidrio”.

“Es tuyo este, ¿no?”, quiso saber Alfonso señalando el vehículo de gama alta sin vidrio. Casi sin entender nada, el ex marido de Pampita dijo: “Me dejás tranquilo, porfa, que me acaba de pasar…”.

“Ahí lo dejaste abierto. Yo no lo veo roto. Estamos tranquilos. Me pongo bien de que no está roto por lo menos. Contanos un balance”, lo corrigió Alfonso al darse cuenta de que el empresario se había olvidado la ventanilla baja.

Ante esto, el papá de Anita se quedó más tranquilo, dándose cuenta que él había tenido una distracción y continuó dando la nota más aliviado.

Sin embargo, este episodio no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios dejen cientos de comentarios al respecto.

Roberto García Moritán salió de rehabilitación y habló del nuevo vínculo de Pampita: "Cada uno..."

Después de haber estado unas semanas en un centro de rehabilitación, Roberto García Moritán recibió el alta y habló de su futuro laboral, su separación y opinó del vínculo entre Pampita y Martín Pepa.

Este lunes, el ex funcionario habló con la prensa y se refirió a todos los temas personales que está enfrentando. "Estoy espectacular, me siento bien", dijo en charla con el programa Intrusos, América Tv.

Luego, siguió hablando sobre los días que pasó en el centro médico de bienestar tras separarse de la modelo: "Me vino bien, hice todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular, estoy muy contento".

Por otro lado, Moritán habló de su futuro laboral y contó la oferta que recibió. "Tengo algunas propuestas. Voy a retomar y ser parte del directorio de Asociar, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé hace unos años".

Además, el ex de Pampita, aprovechó para aclarar que por el momento no volverá a la función pública tras renunciar a su cargo de ministro de Desarrollo Económico del Gobierno porteño.

Lejos de terminar ahí la nota, el ex funcionario se refirió a la polémica separación de Pampita y opinó de los rumores que la vinculan al polista Martín Pepa. "No hablé nunca de Carolina, es la madre de mi hija. Estoy solo, feliz, estoy muy bien", dijo contundente.

"Ella es una mujer responsable, inteligente y decide. Cada uno decide", se sinceró. Y aclaró que "no tenía ni idea" de la amistad de ella con el polista: "Mirá si ella conociera todos los amigos que tuve a lo largo de mi vida", señaló.

También fue consultado sobre las versiones que aseguraban que el vínculo de Carolina con el polista tuvieron influencia en la separación entre ellos, por lo que Roberto García Moritán aclaró: "Para nada".