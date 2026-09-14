La Reina del Flow llegó a la Argentina y desató un inesperado furor en Aeroparque

El próximo destino será Córdoba, el viernes 18 de septiembre, mientras que al día siguiente el elenco llegará a Mar del Plata, donde se presentará el sábado 19.

La expectativa por estos encuentros comenzó mucho antes de que los artistas pusieran un pie en Argentina. La multitud que se acercó a Aeroparque confirmó el fuerte vínculo que los protagonistas de La Reina del Flow construyeron con sus seguidores locales.

Así, la llegada de Carolina Ramírez, Carlos Torres y otros integrantes del elenco marcó el inicio de una visita que promete estar cargada de emoción, música y reencuentros con los fanáticos de una de las ficciones colombianas más populares de los últimos años.