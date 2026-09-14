La Reina del Flow llegó a la Argentina y desató un inesperado furor en Aeroparque
Los protagonistas de la exitosa ficción colombiana ya están en el país y se preparan para reencontrarse con sus seguidores en varias ciudades.
El furor por La Reina del Flow no se quedó solamente en la pantalla y este domingo se trasladó a Aeroparque, donde un grupo de fanáticos se acercó para recibir a los protagonistas de la exitosa ficción colombiana.
Entre los artistas que arribaron al país se encuentran Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya, y Carlos Torres, encargado de ponerse en la piel de Charly Flow. La llegada de ambos generó una verdadera revolución entre los seguidores que esperaban ansiosos poder verlos de cerca.
Los fanáticos se acercaron hasta el aeropuerto para saludarlos, conseguir fotografías y demostrarles el cariño que mantienen por los personajes que interpretan en la serie. La presencia de los actores provocó un importante movimiento en el lugar y dejó en evidencia la expectativa que existe por su visita.
Yeimy Montoya y Charly Flow, cara a cara con sus fans argentinos
El desembarco del elenco se produce a pocos días de una serie de presentaciones que tendrán a los protagonistas sobre el escenario en distintas ciudades del país. La primera parada será Buenos Aires, donde Carolina Ramírez y Carlos Torres realizarán sus esperados shows.
Las funciones en Buenos Aires se realizarán este lunes y martes, con una propuesta especialmente preparada para los seguidores de la ficción. La gira continuará luego por el interior del país, ampliando el encuentro con el público argentino.
El próximo destino será Córdoba, el viernes 18 de septiembre, mientras que al día siguiente el elenco llegará a Mar del Plata, donde se presentará el sábado 19.
La expectativa por estos encuentros comenzó mucho antes de que los artistas pusieran un pie en Argentina. La multitud que se acercó a Aeroparque confirmó el fuerte vínculo que los protagonistas de La Reina del Flow construyeron con sus seguidores locales.
Así, la llegada de Carolina Ramírez, Carlos Torres y otros integrantes del elenco marcó el inicio de una visita que promete estar cargada de emoción, música y reencuentros con los fanáticos de una de las ficciones colombianas más populares de los últimos años.
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