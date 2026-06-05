La partida del Indio Solari: un ángel para nuestra soledad

Con la nueva oleada neoliberal encabezada por Javier Milei y en una situación particular de trabajador de prensa y padre de familia, la poesía del Indio Solari por fin me atravesó.

Canciones como “Un ángel para tu soledad”, “Todo preso es político” y “El infierno está encantador esta noche” se volvieron el soundtrack permanente de una vida cotidiana signada por el período más nefasto que me toca padecer desde que estoy económicamente activo.

Que la desaparición física del Indio sirva para intentar descubrir en sus temas esa extraña comunión que se da entre una expresión artística de vanguardia y un público de masas altamente emotivo y popular que siempre busca, consciente o inconscientemente, no girar maniatado, faulear y arremolinar.