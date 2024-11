El llanto de Sergio Lapegüe en su despedida de TN

“Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz”, expresó antes de ser sorprendido con un tape que repasó sus inicios como productor, cronista de calle y después conductor, donde se destacaron el recordado “Prende y Apaga” y sus coberturas del atentado a la AMIA y el 2001.

Video: así fue la despedida de Sergio Lapegüe en TN

Luego de estas palabras hicieron un recorrido por la extensa carrera del periodista en Artear, recordaron las diferentes coberturas que hizo a lo largo de los años, los momentos divertidos que dio al aire. Mientras las imágenes pasaban, en las emociones iban pasando por su rostro, finalmente no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto para su última vez al frente de TN.

”Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise. Gracias a las autoridades de todas estas etapas. Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos. No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia”, pronunció emocionado.

