El mal momento de la China Suarez: "Están siendo días muy tristes"

Acto seguido compartió una foto donde se ve la mano del cantante Lauty Gram, su novio, agarrándola del pie, junto a un emoji de corazón con una venda, a modo de demostrar que él es el que se está encargando de curar sus heridas.

China Suarez y lauty gram.jpg

En otra publicación, La China Suárez se mostró llorando y escribió: "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego".

"Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae", finalizó la artista, sin contarle a sus fanáticos que es eso que le rompió el corazón.

China Suarez dia triste.jpg

Por ahora, La China Suárez no sacó a luz eso que la tiene tan mal y lastimó su corazón, y pese a no decirlo sintió la necesidad de contar que algo le está pasando, la periodista Pilar Smith contó que se debe al fallecimiento de su compañero de cuatro patas, su perro Apolo: "Para los que preguntan: está así porque se le murió el perro que tenía desde los 18 años "

Apolo y la ChIna.jpg