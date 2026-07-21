El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su partida: "Manchados para siempre los viernes"

En otro tramo de la carta, Benicio recordó el vínculo que los unía y la huella que dejó el cariño de su madre en su vida. "Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder. Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte", expresó.