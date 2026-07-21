El mensaje del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su partida: "Manchados para siempre los viernes"
El joven compartió un emotivo escrito en el que expresó el profundo dolor que atraviesa desde la muerte de la periodista.
A casi un mes de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot Pais volvió a conmover desde sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado a la periodista. A través de una carta publicada en sus historias de Instagram, el joven expresó el profundo dolor que atraviesa desde el fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado 26 de junio.
Aunque siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública y llevó un perfil mucho más reservado que el de Ernestina, en esta oportunidad encontró en la escritura una manera de atravesar el duelo y compartir sus sentimientos.
En el texto, comenzó describiendo cómo vive la ausencia de su mamá: "Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien".
Más adelante, reflejó el peso que tiene para él la llegada de cada viernes y escribió: "Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación". Luego continuó con una profunda reflexión: "Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde".
En otro tramo de la carta, Benicio recordó el vínculo que los unía y la huella que dejó el cariño de su madre en su vida. "Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder. Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte", expresó.
Sobre el final del escrito, dejó una de las reflexiones más emotivas de la publicación: "Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto".
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