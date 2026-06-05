Misa ricotera con incidentes en Plaza de Mayo: la Policía de la Ciudad reprimió a fanáticos de Indio Solari
Los fans de Indio Solari se juntaron en Plaza de Mayo para homenajearlo y "de repente empezaron a reprimir a los pibes que no estaban haciendo nada", dijeron.
Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron con gases lacrimógenos a los fanáticos de Indio Solari que se reunieron este viernes por la tarde en Plaza de Mayo para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que falleció hace algunas horas.
La Plaza de Mayo ya es un punto crítico de la Ciudad de Buenos Aires en días en que el Gobierno nacional orquesta más modificaciones de leyes y otros temas, pero justamente por eso fue elegida por la patria de Indio Solari para su misa, su adiós.
Así como la música de Indio Solari acompañó miles de manifestaciones populares -contra el hambre, la precarización de la vida o la injusticia social-, este viernes su homenaje tuvo la banda de sonido habitual de la represión con gritos, empujones y corridas.
Incidentes en Plaza de Mayo por Indio Solari
Como si se tratase de un acto reflejo al ver acercarse a la patria ricotera, la policía que hoy responde a Jorge Macri arremetió contra la concurrencia de manera preventiva, a juzgar por el testimonio de un testigo en Plaza de Mayo.
"Yo estaba tan tranquilo allá y de repente vi que empezaban a reprimir a los pibes, que no estaban haciendo absolutamente nada. Estamos en un país de locos, nos dirige un loco. La verdad, Macri es un loco, Milei es otro loco, y no enfermos mentales", sentenció el hombre en comunicación con C5N.
Durante la tarde también se registraron incidentes frente a la casa de Indio Solari en Parque Leloir, pero protagonizado entre sus fans y efectivos de Gendarmería nacional.
El Gobierno negó el Congreso para velar públicamente a Indio Solari
Conforme avanzó el día se elevaron pedidos para realizar un velatorio público en el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que se evaluó la medida, pero "se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".
Carlos "Indio" Solari se definía como un "hippie viejo" de izquierda que combinaba los principios de "amor, paz y contracultura" con banderas de corte socialista.
Era el primero en decir que el presidente Javier Milei, en las antípodas de su pensamiento, está "loco" y que todos sus partidarios son "bucaneros" cuyo único interés real es el saqueo de miles de millones de dólares.
Quizás por eso no sorprende el silencio de Javier Milei, que se limitó a compartir en su perfil de X el mensaje de Martín Menem sobre la imposibilidad de realizar el velatorio de Indio Solari en el Congreso.
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