El motivo por el que Silvia Pérez se ponía grasa de caracú en el cabello

Silvia Pérez fue la invitada de lujo en La noche perfecta, el programa de Sebastián Wainraich, quien no ocultó su emoción por recibirla. Actualmente, Pérez comparte escenario con Arnaldo André en la obra No me olvides, en cartel en el Teatro Picadilly. Durante la charla, hizo un repaso por sus años de trayectoria junto a figuras como Alberto Olmedo, pero también sorprendió con una anécdota poco convencional.