El nuevo posteo de Mauro Icardi con la China Suárez: románticos y al ritmo de Camilo

Además, el futbolista subió un video, donde ambos están acostados en un sillón, mientras suena "Si me dices que sí", en una versión acústica de Camilo. El reconocido tema reza: "Si no eres tú, no es nadie. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir", mientras la actriz acaricia el pelo del deportista.

Mientras Wanda Nara permanece en silencio, el jugador del Galatasaray de Turquía no se priva de mostrar su nuevo sentir al mundo entero.

Icardi en problemas: el ultimátum de Galatasaray tras su blanqueo con la China Suárez

Mauro Icardi confirmó lo que todos ya sabíamos: él y la China Suárez están de novios. Como era de esperarse, su publicación en redes sociales generó todo tipo de repercusiones: desde la reacción de Wanda Nara, hasta el encendido de alarmas en Galatasaray, el club de Turquía donde se desempeña el delantero.

Lo cierto es que Icardi se encuentra, teóricamente, recuperándose de una lesión de rodilla que lo tendrá marginado de las canchas durante un tiempo. Pero el escándalo mediático con su nueva pareja y Wanda no ayuda: desde el club turco le hicieron un fuerte llamado de atención al jugador, según revelaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Pepe Ochoa habló en LAM al respecto de la situación del futbolista y señaló: "Se pudrió con el club de Mauro, básicamente, porque obviamente están pidiéndole que presente informes con respecto a su rehabilitación. Dentro de esos informes, hay una parte que obviamente tiene que ver con la rodilla y el equipo médico de Galatasaray le mandó para atrás la respuesta que hoy mandó Mauro explicando su 'no rehabilitación'".

En este sentido, detalló: "Lo intiman a iniciar recuperación ya, bajo apercibimiento. Si él a partir de ahora no lo hace, no solamente va a tener que pagar una multa al club, sino que se va a tener que retirar antes del país, lo cual sería un poco complicado porque se quiere llevar a las hijas".

Además, el panelista de Ángel de Brito agregó: "Tendría que estar el 14 de marzo allá. Le piden urgentemente una resonancia de rodilla y, a partir de ahora, van a traer una persona para que audite todo esto, tres veces por semana. El club le paga a Mauro allá una casa y esta casa se la están bancando en promesa de que Mauro acá se rehabilite, cosa que no está haciendo".

Finalmente, reveló una situación que podría complicar el futuro de Icardi: "Mauro recibió varios pedidos para que envíe el desarrollo de su recuperación y él no mandó nada. Obviamente, lo ven por los medios boludeando en Gardiner... ya debería estar haciendo fisioterapia y, además, algo muy importante que no está haciendo es el drenaje".