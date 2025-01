El nuevo récord de Timothée Chalamet después de ser nominado a los Premios Oscar 2025

Lo cierto es que el actor, quien brilló en "Wonka" y, más reciente, en "A complete Unknown" acaba de batir un nuevo récord en la historia de Hollywood. Esto tiene que ver con su nominación como mejor actor protagónico por, justamente, este film en el que le da vida a Bob Dylan.

El récord que batió Timothée Chalamet

Gracias a su más reciente nominación como mejor actor protagónico por su interpretación en "A complete Unknown", Timothée Chalamet se convierte en el segundo actor más joven (tiene 29 años) en la historia del cine en ser nominado dos veces en esta terna. Hay que destacar que el artista previamente fue nominado en 2018 en la misma categoría por su protagónico en "Call me by your Name".

Eso sí, lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede en un premio de la Academia, en especial porque James Dean fue el primero en ocupar este puesto. El actor, fallecido en 1955 fue el primero en recibir una nominación póstuma al Óscar como mejor actor y aún se mantiene como el único actor que ha tenido dos nominaciones póstumas, incluso siendo más joven que Chalamet.

Así, a pesar de que Timothée no ganó en 2018 y todavía se desconoce qué sucederá el próximo 2 de marzo con su ganador, teniendo en cuenta que compite con Adrien Brody, Colman Domingo, Ralph Fiennes y Sebastian Stan, la realidad es que ya entró a la historia de la Academia.