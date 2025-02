El nuevo tatuaje de Mauro Icardi en japonés: ¿un mensaje para la China Suárez?

tatuaje icardi 1.jpg

Lo curioso es que, hasta enero de este año, el goleador no tenía ningún tatuaje visible de este estilo, lo que hace pensar que la decisión de hacerse esta marca es relativamente reciente, y podría estar vinculada a su nueva relación. Si bien el futbolista no ha confirmado si el tatuaje tiene un mensaje especial para la actriz, no es la primera vez que un gesto suyo genera especulaciones sobre su vínculo con ella.

La relación del delantero con la actriz ha estado rodeada de polémica desde sus inicios, especialmente debido a las comparaciones con su relación anterior con Wanda Nara. Sin embargo, el ex futbolista del PSG parece estar mostrando su compromiso con la actriz de una manera simbólica, al plasmar en su piel una palabra que simboliza superación y perseverancia.

El atacante ha sido protagonista de múltiples titulares en los últimos años, especialmente por su vida personal. Además de su vida amorosa, también vivió altibajos en su carrera futbolística, con un paso por el PSG que estuvo marcado por altísimas expectativas y varias controversias.