El padre de Jésica Cirio explotó tras la muerte de Verónica Mestre: "Estoy muy triste y enojado"

A su vez, compartió una profunda reflexión sobre la relación que mantenía con Verónica Mestre, la mujer fallecida, a quien consideraba como una hija. “Ella era una hija para mí. Cuando comencé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18 años", recordó, revelando la cercanía que había tenido con la familia.

"No tienen corazón. No sé por qué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto", añadió con firmeza.

veronica mestre y jesica cirio.jpg Jésica Cirio, junto a su hermana mayor Verónica Mestre.

El padre de Cirio también expresó su deseo de conocer detalles sobre el final de la vida de Verónica. "Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para ir a llevarle una flor y rezarle un Padre Nuestro", dijo, mostrando su dolor por no haber podido despedirse de ella.

Visiblemente afectado, Horacio reveló lo que le habían contado: “Tengo entendido que se murió hace un mes y no me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre”. La tristeza y el enojo fueron palpables en sus palabras, mientras lamentaba la falta de comunicación de su familia.

Verónica Mestre, quien tenía 57 años y estaba separada con dos hijas, había mantenido una relación cercana con Horacio durante muchos años, aunque la última vez que él la vio fue hace seis años, cuando se cruzaron mientras ella caminaba por el centro de Lanús.