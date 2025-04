El padre de L-Gante destrozó a su hijo porque no lo invitó a su cumpleaños: qué dijo

padre de l gante

Luego de esto, el periodista pasó directo al audio de Porsi. “Hola, qué haces Juan, no estoy dolido en absoluto con que no me haya invitado a su cumpleaños. Se cortó el diálogo porque no corresponde”, se lo escucha decir al papá de Elián.

“Y a ese chico le pasa lo que le pasa porque él lo permite. Es inteligente y no es ningún pelotudo. Y bueno, ya es grande y tiene que dejar de hacer chiquilinadas”, afirmó Prosi después.

Cada uno tiene su estilo pero es por ahí, como te estoy diciendo. Un abrazo”, finalizó el papá del músico en las últimas horas después del festejo que se llevó a cabo una vez que L-Gante arribó a Buenos Aires proveniente de Chile donde se presentó con una serie de recitales.

Finalmente, Etchegoyen remató: “Y lo que me agrega Miguel es que si lo hubiese invitado, no hubiese ido. Es un nuevo capítulo de esta guerra que ya tiene varios meses lamentablemente entre Elián y su papá que le marca los límites”.