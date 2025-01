El padre de Liam Payne reveló detalles que complican al empresario procesado

El hombre inglés de 63 años permaneció en Buenos Aires, a la espera de las novedades en la causa a cargo del fiscal Madrea y de que la jueza Laura Bruniard decida la repatriación del cuerpo, hospedándose en el hotel Casa Lucía de la calle Arroyo, rodeado por custodios, mientras las noticias del escándalo del final se conocían, una tras otra: la cocaína y el alcohol y el poderoso antidepresivo sertralina hallados en el cuerpo de su hijo que, combinados, habrían causado la crisis de salud mental que lo empujó a su muerte, las dos prostitutas de El Talar e Isidro Casanova que había llamado al CasaSur para tener sexo horas antes de morir, el empresario argentino que acompañaba a Liam, a quien Geoff Payne conocía bien.

De acuerdo a los contenidos de su declaración, no lo sabía todo. Le aseguró a los investigadores que Liam planeaba quedarse solo cinco días en la Argentina. También, que el ex cantante de One Direction no tenía teléfono.

“Liam no tenía celular propio y era una decisión de él, en los últimos años cambió su celular numerosas veces. Él decidía estar desconectado como un método de protección para evitar las redes sociales y también para mantenerse alejado de la posibilidad de reincidir en sus adicciones. Esa decisión era personal de él y tenía todo el apoyo por parte del grupo familiar, en lo personal, yo estaba de acuerdo en que era realmente una forma de cuidarse para él“.

No era así:Liam, en Argentina, tenía su celular, que usó, por ejemplo, para contactar a las prostitutas por WhatsApp. Fue secuestrado por la Policía de la Ciudad tras su muerte y peritado por orden de la Justicia. Geoff, entonces, dependía de intermediarios para saber de su hijo. "Por esa razón mi contacto telefónico con Liam no era directo, siempre era a través de terceros”, afirmó.

Luego, los identificó con nombre y apellido: Kate Cassidy, la novia de Liam, y el empresario Rogelio Nores, alias “Roger”. “Estaban a su cuidado por motivo de sus adicciones. A Kate por amor y Roger porque acompañaba y cuidaba a Liam en estos últimos meses y me reportaba a mí su estado”.

“Roger” Nores está procesado por la jueza Laura Bruniard el homicidio culposo de Liam, junto con otros cuatro acusados más, señalados por la jueza Laura Bruniard por venderle cocaína al cantante y garantizar su muerte con sus imprudencias. Nores fue definido como “un garante” de Liam en su estadía en el país. Ante la jueza, en un descargo escrito, el empresario negó cualquier rol formal con el ex One Direction, al que solo lo unía un lazo de amistad, sin ningún contrato de por medio.

Según declaró el jefe de recepción Esteban Grassi, también procesado por el homicidio culposo, Nores se presentó en el CasaSur como “el manager de Payne”. Así lo marcaba, por ejemplo, un mail interno del hotel que entregó el acusado, publicado ayer por este medio.

Payne padre conocería bien a Nores a mediados de 2024. El empresario aparece con fuerza en un momento de crisis. "Logramos mantenerlo, estabilizarlo, pero Liam no estaba mejorando. Estaba estable pero no mejoraba. En ese periodo, Liam recibía llamadas de Roger, yo no sabía quién era", continuó. El empresario, aseguró Payne padre, se ofreció a apoyar al ex One Direction “a cambio de nada”.