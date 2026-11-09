El papa León XIV en Argentina: los famosos que estuvieron en su primera misa

El papa León XIV llegó a la República Argentina este domingo 8 de noviembre y desencadenó una demostración de fe sin precedentes en la Ciudad de Buenos Aires, donde una multitud impensada se movilizó para ser parte de las actividades del pontífice. Desde las primeras horas del día, millones de creyentes coparon los principales accesos y arterias porteñas con la firme ilusión de obtener una ubicación privilegiada y presenciar el paso del santo padre en lo que se consolidó como una de las convocatorias religiosas más masivas del año.