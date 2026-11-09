El papa León XIV aplastó en el rating a Javier Milei con su cadena nacional

Durante su última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1 de marzo de 2026, el discurso del jefe de Estado había registrado un piso previo de 20,3 puntos y alcanzó un pico máximo de apenas 21,3 puntos de rating (con un promedio de 10,5 puntos en siete canales de aire). Esta cifra lo ubicó a más de siete puntos de distancia por debajo del pico logrado por la homilía de León XIV.