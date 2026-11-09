El papa León XIV aplastó en el rating a Javier Milei con su cadena nacional
La transmisión oficial de la misa del papa León XIV alcanzó picos históricos, superando holgadamente los números de audiencia registrados por el Presidente.
La primera misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles paralizó al país frente, registrando números que dejaron muy atrás a las transmisiones oficiales del presidente Javier Milei. La cadena nacional alcanzó un imponente pico de 28.6 puntos de rating. Esta marca excepcional representa un potencial de 5.736.929 individuos.
El contraste con los números de Javier Milei
El inédito fervor popular por la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica contrasta fuertemente con los niveles de audiencia obtenidos en las últimas cadenas nacionales de carácter político.
Durante su última apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el pasado 1 de marzo de 2026, el discurso del jefe de Estado había registrado un piso previo de 20,3 puntos y alcanzó un pico máximo de apenas 21,3 puntos de rating (con un promedio de 10,5 puntos en siete canales de aire). Esta cifra lo ubicó a más de siete puntos de distancia por debajo del pico logrado por la homilía de León XIV.
IMPORTANTE: Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al Monumento a los Españoles de Palermo
La tendencia a la baja en las mediciones presidenciales también se refleja al observar los registros del año anterior. En la apertura legislativa del 1 de marzo de 2025, el consolidado de canales de aire y cable había medido un pico máximo de solo 17 puntos de rating.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario