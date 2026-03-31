El pasado en común de Eduardo Carrera y Tamara Paganini que salió a la luz: "Ella siempre fue..."

La llegada de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ponerla en el centro de la escena y, al mismo tiempo, sacó a la luz un dato poco conocido sobre su pasado con Eduardo Carrera. En medio de una charla con Daniela de Lucía y Jessica “la Maciel”, el participante sorprendió al revelar que su historia con la ex GH viene de hace muchos años.