El pasado en común de Eduardo Carrera y Tamara Paganini que salió a la luz: "Ella siempre fue..."
Tras el explosivo regreso de “La India” a Gran Hermano, Eduardo destapó su historia. Los detalles en la nota.
La llegada de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ponerla en el centro de la escena y, al mismo tiempo, sacó a la luz un dato poco conocido sobre su pasado con Eduardo Carrera. En medio de una charla con Daniela de Lucía y Jessica “la Maciel”, el participante sorprendió al revelar que su historia con la ex GH viene de hace muchos años.
De acuerdo a su relato, ambos coincidieron en una etapa clave de formación y compartieron experiencias en el ámbito artístico. “Con ella empezamos la carrera de Antropología en la Academia de Bellas Artes y después hicimos teatro juntos”, contó.
Ese vínculo trascendió lo académico y llegó al escenario, donde incluso interpretaron a una pareja. “En la muestra de fin de año pegamos re buena onda. Yo era un jugador de fútbol frustrado y ella era mi mujer en la ficción. ‘La India’ la descosía, siempre sobresalía del resto, es una grosa”, recordó.
Con el paso del tiempo se distanciaron, pero retomaron el contacto antes de este nuevo desafío televisivo. Ya dentro del reality, Eduardo no dudó en compartirle su mirada: “Le dije que aproveche, porque es increíble que esto nos pase dos veces. Pero esta casa es mucho más fuerte que la anterior”.
Además, marcó las diferencias entre las ediciones del programa: “Antes fuimos 12, ahora somos 21. Acá las asperezas y las miserias humanas se notan mucho más”. Y dejó una frase final que anticipa su impacto en el juego: “A Tamara ya la van a conocer… por algo le dicen ‘La India’, imaginate…”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario