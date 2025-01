El peculiar parecido entre el look de la China Suárez y Wanda Nara: ¿solo una coincidencia?

Pasado el alboroto de la reconciliación entre Wanda Nara y L-Gante, y con la polémica de los audios que la empresaria le mandó a su casi marido, Mauro Icardi, a propósito de las hijas de ambos, el futbolista cerró la semana con un posteo en Instagram dedicado a su novia, la China Suárez, y el look de ella generó sospechas sobre si hubo o no un mensaje sutil de la actual a la ex.