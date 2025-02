El pedido de Furia a sus fans tras su postulación al Golden Ticket

Si bien está entusiasmada con la posibilidad de volver, lanzó una advertencia a su fandom para evitar que caigan en posibles engaños financieros, como ocurrió en ediciones anteriores cuando algunos organizadores de “unificaciones” se quedaron con el dinero destinado a votar en conjunto.

“¡Hola! Como todos saben, me postulé para el Golden Ticket. Recuerden que no avalo unificaciones de ningún tipo. Pueden votar desde su celular si así lo desean. No unificaciones, sí voto individual”, expresó Furia en sus redes sociales. Luego, reforzó su mensaje con una clara advertencia: “Usá tu celular. No transfieran dinero a desconocidos, por más que les digan lo que les digan. Gracias, los amo”.

Uno de sus seguidores, que reside en Chile, le comentó que no tenía otra opción más que participar en una unificación para poder emitir su voto desde el exterior. Sin dudarlo, la exhermanita fue tajante en su respuesta: “No votes entonces”. El próximo lunes, Santiago del Moro dará a conocer qué exparticipantes obtuvieron su pase de regreso a la casa más vigilada del país.